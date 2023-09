Suocera invadente: come resistere e vivere comunque un rapporto sano con il proprio partner

Avete una suocera invadente e non sapete come fare? Ecco alcuni consigli dell’esperta Anna Oliverio Ferraris per provare ad andare d’accordo.

Non tutte le fidanzate e mogli vanno d’accordo con la propria suocera che spesso fa fatica a rinunciare al suo ruolo di mamma, e cerca di gestire suo figlio come se fosse ancora un bambino. Mettendo in atto alcuni consigli, secondo la nota psicologa Anna Oliverio Ferraris, le cose possono cambiare.

Nel momento in cui una giovane coppia si sposa, o va a convivere, o ha addirittura dei figli, diventano un nuovo nucleo familiare e questo significa che i due non appartengono più alla famiglia dei genitori. Talvolta però, il nuovo nido non viene accettato. E, se la suocera tenta di intromettersi nella nuova famiglia, entra in conflitto con la nuora, che vede il suo ruolo di moglie invaso senza diritto.

Suocera invadente come fare: alcuni consigli di Anna Oliverio Ferraris

Ecco alcune dritte della psicologa Anna Oliverio Ferraris per far sì che questo non accada:

Se avete deciso di affidare i vostri bambini alla suocera, concordate prima con vostro marito una comune linea educativa

La gestione dei nipoti è uno dei tanti motivi di contrasto con la propria suocera, che avendo cresciuto vostro marito, si sente autorizzata a fare lo stesso con suo nipote, magari anche con metodi antiquati rispetto ai vostri. In questo caso, l’esperta suggerisce di: “Mettere in chiaro insieme al partner quali devono essere le linee guida dell’educazione dei figli”. Si va dal cibo, al sonno, alla televisione. La Oliverio Ferraris raccomanda inoltre: “Quando stilate questo elenco di regole, assicuratevi che vostro marito partecipi attivamente e non annuisca superficialmente“.

A questo proposito, sarà utile comunicare alla suocera le regole educative che si vogliono rispettare per il proprio figlio, con tono calmo e sereno, chiedendole di attenervisi il più possibile. Potrebbe essere utile parlargliene insieme a vostro marito, spiegandole che la decisione è stata presa in due, e che non vanno messe in discussione.

Siate comprensive se lui non riesce a prendere posizione e cercate di mettervi nei suoi panni

Non arrabbiatevi troppo con vostro marito se non riesce a prendere una posizione. Anna Oliverio Ferraris spiega il perché: “Sottotraccia c’è un ricatto affettivo della madre che lo tiene legato a sé. Soprattutto se vedova o non ha altri figli. In questo caso dovete essere molto comprensive con il vostro compagno, anche lui probabilmente soffre della situazione“.

Se quanto scritto sopra non dovesse bastare, usare l’ironia e l’empatia: fatele venire in mente quando anche lei era nuora

Senza litigare o arrabbiarvi davanti a lei, potete fare qualcosa per arginare la suocera. Usare strategie alternative bastate sull’ironia può essere fondamentale. Potreste chiederle per esempio di immedesimarsi nella vostra situazione, chiedendole scherzosamente: “Quando eri giovane, com’erano i rapporti con tua suocera? Andavate d’accordo?“.

La studiosa afferma: “Mostratevi interessate alla sua vita da nuora, forse anche lei ha vissuto una situazione analoga alla vostra. E nel raccontarvi il suo passato potrebbe aiutarla a capire che ora il suo ruolo è cambiato“.

Come affrontare la suocera invadente: corteggiatela sui suoi punti forti

Se entra in casa senza preavviso ditele che stavate per uscire proprio in quel momento. E ripetete la scena anche le volte successive finché non demorderà

Spesso il comportamento della suocera è molto prevedibile: prepararsi delle mosse per evitare le irritanti intrusioni. Pensare a mente fredda come rispondere alla suocera: questo vi aiuterà a reagire in modo diplomatico, evitando di farvi perdere il controllo e sfociare nello scontro.

Se lei piomba in casa senza preavviso e non siete felici di questo, studiatevi una piccola scenetta da attuare ogni volta che arriva. Ditele che stavate per uscire e che avete un appuntamento che proprio non potete rinviare e siete in ritardo. Inventare espedienti di questo tipo scoraggia gli atteggiamenti più intrusivi.

Se nulla ha funzionato, siate positive e rafforzate la vostra autostima come moglie e madre

Vostra suocera è e rimane la mamma dell’uomo che amate, nonostante i suoi atteggiamenti invasivi. Questi ultimi sono talvolta a fin di bene, quindi non vale la pena arrabbiarsi e rovinare l’armonia familiare. Ogni tanto è meglio lasciar correre. Voi dovete essere padrone delle vostre scelte, non fatevi mettere in crisi dalle sue (dal come vestite i bambini, al come arredate la casa). Voi giovani state facendo il meglio per la vostra famiglia, mentre lei rappresenta un’altra generazione: è normale che non capisca tutte le vostre idee.

Difficilmente quel tipo di persone cambieranno, quindi è meglio godersi l’armonia famiglia senza cercare di modificare una persona. Non prendetevela per tutto, usate l’ironia, e ogni tanto andate a trovarla vestendo i piccoli come lei ama, andate a messa insieme se sapete che ci tiene. Spesso piccoli sforzi danno senza saperlo grandi risultati!