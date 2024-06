Summer Spritz Glow, la tendenza make up per l’estate 2024

Anche il make up segue le tendenze del momento e quest’estate il trucco perfetto per gli occhi trae ispirazione dal cocktail più in voga.

Il Summer Spirtz Glow è il trucco che va per la maggiore quest’estate, prende spunto dai colori del cocktail più consumato per l’aperitivo: lo Spritz e ricrea tutte le sfumature che ricordano anche un tramonto estivo. Per esaltare al meglio l’abbronzatura e avere un make up fashion e fresco, non si può non seguire questo trend che sta spopolando sui social.

Per i make-up c’è molta attenzione ed è giusto che seguano i colori stagionali, così quello perfetto per l’estate non poteva che replicare quelle venature arancioni e rossastre proprie della golden hour. Ed ecco che dagli aperitivi più in voga della spiaggia c’è chi sta sfoggiando dei trucchi che sono delle vere e proprie opere d’arte.

Il Summer Spirtz Glow, come realizzare il make up dell’estate

E’ chiaro come i colori di questo trucco vadano dall’arancio al rosso, passando per il giallo e il dorato, tutte nuance che devono obbligatoriamente ricordare non solo l’amato cocktail Spritz, le cui varianti sono di diversi colori, ma anche i tramonti estivi, quelli che ti fanno restare a bocca aperta.

Secondo l’esperta di make up si deve partire dal blush per ricreare sulle guance quella tinta rossa naturale che generalmente dà la prima tintarella – se si è già abbronzati magari se ne mette di meno – prodotto che sarà perfetto per ricreare la stessa tonalità anche sulle labbra, dando l’idea di aver appena morso un frutto rosso. Una tonalità semplice ma allo stesso tempo estremamente sensuale, che aiuterà a conferire anche un maggior volume alle labbra.

Dopo aver idratato bene la pelle, si potrà passare alla base glowy, che andrà fatta con un fondotinta estremamente leggero, altrimenti si correrà il rischio di avere quell’effetto mascherone che d’estate è terribile. Non può mancare il bronzer che aiuterà a dare al trucco quelle striature dorate fondamentali per ricreare con il make up l’effetto tramonto. Si passerà poi al blush, che può essere utilizzato anche sulle labbra, da picchiettare e sfumare rigorosamente.

Infine si passerà all’ombretto, qui avendo a disposizione una pallette più varia sarà possibile ricreare sulle palpebre le sfumature del tramonto ma anche dello spritz, utilizzando il giallo, l’arancio e il rosso. Ultimata questa parte è bene seguire i consigli per far durare più a lungo l’ombretto, importantissimo soprattutto d’estate. Infine, se lo si desidera, si potrà valorizzare il tutto con l’eyeliner di grande tendenza quest’estate.