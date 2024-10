Addio stress: le tecniche di rilassamento che ogni mamma dovrebbe conoscere

Rilassati e ricaricati: scopri come gestire lo stress da maternità e ritrovare l’energia per te e il tuo bambino

La maternità è un’esperienza meravigliosa, ma allo stesso tempo può essere una delle più stressanti che una donna possa vivere. Tra le notti insonni, le poppate e il costante adattamento a un nuovo stile di vita è normale sentirsi sopraffatte. Se ti riconosci in questa descrizione, sappi che non sei sola: lo stress da maternità è un fenomeno molto comune.

Per fortuna però esistono tecniche efficaci per rilassarsi e trovare un po’ di respiro tra i mille impegni della vita da neomamma. E noi di pourfemme.it siamo qui a suggerirti alcune delle migliori strategie per affrontare e gestire lo stress da maternità. Pronta a prendere nota e a sperimentarle?

S tress da maternità, un aiuto dalle tecniche di rilassamento

Può sembrare banale, ma la respirazione è uno strumento potente per ridurre lo stress. Quando sei ansiosa o sotto pressione, il respiro tende a farsi più superficiale, alimentando ulteriormente la sensazione di agitazione. Prenditi qualche minuto ogni giorno per sederti in un ambiente tranquillo e concentrarti sulla tua respirazione.

Prova la tecnica del respiro 4-7-8: inspira per 4 secondi, trattieni il respiro per 7 e poi espira lentamente per 8. Questo esercizio semplice ma efficace aiuta a calmare il sistema nervoso.

La meditazione

In aggiunta alla respirazione, la meditazione può offrire momenti di serenità durante la giornata. Anche solo 10 minuti di meditazione mindfulness possono ridurre significativamente lo stress. App come Headspace o Calm sono utili per iniziare con la meditazione guidata, anche se non hai esperienza.

L e t ecniche di visualizzazione

La visualizzazione è un’altra tecnica utile per ridurre l’ansia e lo stress, e funziona anche con lo stress da maternità. Chiudi gli occhi e immagina te stessa in un luogo rilassante, come una spiaggia o una foresta, e prova a ricreare nella mente ogni dettaglio: il suono delle onde, la sensazione del sole sulla pelle o l’odore della natura. Questo esercizio mentale può aiutarti a distaccarti dalle preoccupazioni quotidiane e a trovare un momento di pace.

S tress da maternità, impara a d elegare e chiedere aiuto

Una delle trappole più comuni per le neomamme è la sensazione di dover fare tutto da sole. Questo pensiero è un enorme generatore di stress.

Ricorda che non c’è nulla di male nel chiedere aiuto: coinvolgi il partner, la famiglia o gli amici nelle faccende domestiche e nella cura del bambino. Avere un po’ di supporto può darti lo spazio necessario per ricaricarti, evitando di sentirti completamente prosciugata.

Organizza il tempo e stabilisci priorità

La gestione del tempo può essere una delle fonti principali di stress per le neomamme. Tra l’accudire il neonato, le faccende domestiche e le altre responsabilità, sembra di non avere mai un momento per sé. Stabilire delle priorità è essenziale: chiediti cosa è davvero necessario fare subito e cosa può aspettare. Delegare compiti, come abbiamo già detto, è fondamentale, ma altrettanto importante è imparare a dire “no” e a non sovraccaricarsi di impegni.

Prenditi del tempo per te

È facile mettere da parte se stesse quando si ha un neonato da accudire, ma trovare anche solo 10-15 minuti al giorno per fare qualcosa che ti piace è fondamentale per il tuo benessere mentale e per gestire lo stress da maternità.

Che si tratti di leggere un libro, fare un bagno caldo, ascoltare la tua musica preferita o guardare un episodio della tua serie TV preferita, concediti piccoli momenti di piacere. Questi attimi di auto-cura ti aiuteranno a mantenere un senso di equilibrio e a ricordarti che anche tu hai bisogno di attenzioni.

S tress da maternità, l’importanza dell’a ttività fisica leggera

L’esercizio fisico non solo è benefico per il corpo, ma è anche un potente rilassante naturale per la mente. Non devi necessariamente iscriverti in palestra o fare allenamenti intensi; anche esercizi leggeri come lo yoga post-parto o esercizi di stretching possono aiutarti a ridurre la tensione accumulata nei muscoli e migliorare la circolazione.

Oltre a ciò, l’esercizio stimola la produzione di endorfine, l’ormone della felicità, migliorando il tuo umore e riducendo i livelli di stress.

Esci di casa per una passeggiata

L’aria fresca e l’esercizio fisico leggero sono un ottimo antidoto allo stress in generale, anche a quello da maternità. Una semplice passeggiata quotidiana, anche solo di 20 minuti, può fare miracoli per il tuo umore. Se riesci a ritagliarti del tempo per camminare da sola, sarà un’occasione perfetta per rigenerarti e liberare la mente.

Ma anche una passeggiata con il passeggino o portando il tuo bimbo in fascia può aiutarti a staccare la mente dalle responsabilità quotidiane. L’esposizione alla luce naturale, inoltre, stimola la produzione di serotonina, l’ormone del buon umore.

S tress da maternità, combattilo r idendo…di più!

Potrebbe sembrare una banalità, ma il potere della risata è incredibile quando si tratta di ridurre lo stress. Guarda un film comico, leggi qualcosa di divertente o semplicemente cerca di vedere il lato ironico delle situazioni quotidiane. Ridere riduce i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress, e aumenta l’ossigeno nel sangue, facendoti sentire immediatamente meglio.

Migliora la qualità del sonno

Sappiamo tutte quanto sia difficile dormire con un neonato in casa, ma cercare di migliorare la qualità del tuo sonno può fare una grande differenza. Se il bambino si sveglia frequentemente durante la notte, cerca di riposare quando lui dorme durante il giorno.

Ridurre l’uso di dispositivi elettronici prima di andare a letto e creare una routine serale rilassante può aiutarti a migliorare la qualità del sonno, anche se non riesci a dormire a lungo.

Crea una rete di supporto tra mamme

Parlare con altre mamme che stanno vivendo le stesse sfide può essere incredibilmente confortante. Non solo ti sentirai meno sola, ma potrai anche scambiare consigli e supporto. Partecipa a gruppi di mamme, online o di persona, e non aver paura di condividere le tue preoccupazioni o difficoltà. Avere qualcuno che ti capisce e ti ascolta può alleviare moltissimo lo stress da maternità.

La maternità è un viaggio meraviglioso, ma può essere pieno di sfide: il segreto per gestire lo stress sta nel trovare il giusto equilibrio tra i bisogni del tuo bambino e i tuoi. Ricorda che prenderti cura di te stessa non è egoismo, ma una necessità. Solo quando ti senti rilassata e in armonia con te stessa puoi dare il meglio anche come madre!