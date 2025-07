La scienza conferma: lo stress fa diventare i capelli grigi

Andando avanti con l’età è possibile iniziare a notare i cambiamenti del corpo, come le prime rughe o i primi capelli bianchi. Ma è vero che lo stress può far diventare i capelli grigi prima del tempo? La scienza sembrerebbe aver confermato questa teoria: vivere una situazione di stress intensa e sempre più frequente può colpire l’organismo andando a toccare anche la chioma.

Fino a poco fa si pensava che la causa principale fosse il rilascio dell’ormone cortisolo, noto proprio come “l’ormone dello stress“, ma a quanto pare la risposta è un’altra. Ecco cosa sapere a riguardo!

Stress e capelli grigi: cosa dice la scienza a riguardo

Negli ultimi anni si parla sempre di più di salute mentale. Sono molte le persone di tutte le età, specialmente i più giovani, che si trovano a vivere situazioni in cui lo stress sembra fare da sfondo.

Lo stress può trasformarsi in un vero e proprio stato di ansia tanto da portare la persone ad avere sempre più problemi psico-fisici. Mal di stomaco, mal di testa, spossatezza sono solo alcuni dei sintomi di un forte stress, anche i capelli grigi possono essere un campanello d’allarme. Cosa succede esattamente alla chioma in caso di stress? La scienza ci dà una spiegazione a riguardo.

Questa reazione dell’organismo è in grado di attivare i nervi che causano danni alle cellule staminali che rigenerano il pigmento della chioma. Come avviene esattamente il passaggio? I follicoli piliferi contengono al loro interno le cellule staminali, in grado di conservare il colore dei capelli. Ogni volta che i capelli si rigenerano e, quindi, crescono, le cellule staminali in questione forniscono alla chioma il colore. Quando l’organismo è sottoposto a un forte stress, viene rilasciata una sostanza chimica conosciuta con il nome di “noradrenalina“. Cosa succede? A causa di questa sostanza, le cellule si attivano in maniera più intensa ed esauriscono prima del dovuto le riserve di colore.

Ecco, quindi, spiegato il collegamento stress e capelli grigi (o bianchi). Per evitare tutto ciò, è importante imparare a cacciare via lo stress e ritrovare quanto prima la serenità interiore. Se lo stress ti sembra difficile da gestire, potresti aver bisogno di parlare con un terapeuta e iniziare un percorso che ti aiuterà a stare bene nel minor tempo possibile.