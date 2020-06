Stradivarius abbigliamento: colori pastello e vitaminici, forme ariose, dettagli glamour e di carattere, questi sono solo alcuni degli elementi distintivi della nuova collezione di Stradivarius per la Primavera/Estate 2020. Il marchio di moda economica specializzato in abbigliamento giovanile e non solo, stupisce con le sue stampe floreali, gli inserti rock e una ricca selezione di capi ispirati a tutte le tendenze del momento. Dai vestiti alle giacche, dalle gonne ai jeans e agli accessori, entriamo nella collezione P/E Stradivarius 2020.

Abbigliamento Stradivarius online: i modelli più belli

Sia che amiate le forme bon ton che quelle dal mood più deciso, nel catalogo Stradivarius 2020 troverete soluzioni fashion che assecondano davvero tutti i gusti. A chi predilige uno stile più grintoso sono dedicate le giacche di pelle stile chiodo, declinate però in toni pastello chiari, tipicamente primaverili.

Da non perdere anche le giacche di jeans. Non solo il classico modello corto in vita, ma anche le forme con le maniche a sbuffo o quelle oversize con piccoli strappi. Chi preferisce uno stile più raffinato potrà sempre puntare sui trench e sui cappotti spolverini in colorazioni vitaminiche, i colori di tendenza del catalogo della Collezione Stradivarius primavera/estate 2020.

Vestiti Stradivarius, gli abiti corti e lunghi

Ricchissima di novità imperdibili la nuova collezione di vestiti Stradivarius, abiti di tendenza della primavera/estate in forme corte, midi sul ginocchio o lunghe per tutti i gusti. I modelli corti sono proposti nella forma degli chemisier dallo stile happy chic con immancabili motivi vichy a quadri o con stampe più vivaci.

Incantevoli anche gli abiti lunghi con ruches e balze, dai colori più disparati. Non mancano vestiti a fiori e abitini corti più grintosi dal mood ultra moderno.

Catalogo Stradivarius, l’abbigliamento che sognerai

Amanti dei top, da Stradivarius trovate creazioni molto femminili da sfoggiare, dai modelli con scollo all’americana a quelli a maniche lunghe in colori di tendenza della primavera/estate molto femminili come il rosa confetto.

Non mancano nel catalogo Stradivarius maglioni e giacche oversize da abbinare alle classiche t-shirt con stampe della linea o da alternare alle grintose felpe con cappuccio.

Jeans e pantaloni abbondano tra le scelte che offre Stradivarius. Modelli e colori adatti a tutte le forme. Scegliere quello giusto per te sarà un gioco da ragazze! A vita alta con arricciatura paper bag o a sigaretta più aderenti stile anni ’80 o a quadri, non manca nessuno dei pantaloni must have della stagione nella linea primaverile ed estiva del marchio.

Abbigliamento Stradivarius, vestiti lunghissimi must-have

Per chi vuole indossare solo abiti lunghi in questa primavera Stradivarius risponde con i suoi modelli ispirati ai trend più belli del momento. Dai vestiti lunghi asimmetrici a quelle a balze più romantici.

Se ancora non sapete come abbinarli è il momento di scoprirlo, perché da Stradivarius sono loro i grandi protagonisti in vista dei mesi caldi, soprattutto quando le loro fantasie esplodono in un bouquet di fiori!