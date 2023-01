Cos’è lo stonewalling, la peggiore delle tecniche manipolatorie in amore

In amore vince chi fugge, chi rincorre, chi è indifferente o per chissà quale altro modo di essere nei confronti del partner. Non esisterà mai una versione definitiva, anche se Marco Ferradini in “Teorema” cercò di raccontare il sentimento a modo suo.

Ora, sempre a proposito di amore, si parla di stonewalling. Si tratta di una forma di “ostruzionismo” emotivo messa in atto da uno dei due partner che può provocare molta frustrazione nell’altro. Il partner si rifiuta di discutere e risolvere un problema, spegnendosi completamente, senza dare altri cenni o indizi sul suo stato d’animo.

Cosa sapere sullo stato d’animo dello Stonewalling

Cos’è lo stonewalling – Foto Pinterest/ thoughtcatalog.com

La cosa peggiore che ci può capitare, quando siamo vittime di Stonewalling, è quella di provare ammirazione verso la persona che ce lo sta infliggendo. Il partner può apparire più forte di noi, in grado di non raccogliere le provocazioni. Lo stonewalling viene messo in atto più frequentemente dagli uomini, perché reagiscono alle situazioni di disaccordo con un grado di stress fisiologico maggiore rispetto alle donne. Gli uomini vi fanno ricorso per difendersi dal disagio, cercando di ridimensionare tutto come se l’altro stesse facendo “un problema dal nulla” o fingendo anche con se stessi che vada tutto bene, quando non è affatto così.

Usare lo stonewalling per cercare di plasmare una relazione a piacimento è scorretto e non porta mai a buoni risultati perché azzera il patto naturale di comunicazione della coppia rendendo il legame tossico. L’altra domanda è: come convincere il partner a non fare stonewalling? In realtà, quello che dovremmo chiederci e perché lo stia facendo, e convincerci che se il suo obiettivo è quello di manipolarci, forse non è il caso di portare avanti la relazione. Sempre meglio parlarsi. Sempre meglio arrivare alla soluzione con una discussione. Anche dai toni accesi, ma sincera e trasparente. Non comunicare sarà sempre un problema e mai una soluzione.