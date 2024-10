Gli stivali bordeaux sono la tendenza dell’autunno inverno che amerai senza dubbio

Se desideri sfoggiare look alla moda, eleganti e femminili, gli stivali bordeaux non dovrebbero assolutamente mancare nel tuo guardaroba autunnale e invernale!

Il bordeaux è una nuance che sta prendendo sempre più piede nel mondo della moda autunnale e invernale. Un colore da poter abbinare a tantissime altre nuances, anche il total look sembra stia diventando una di quelle tendenze a cui sembra impossibile sfuggire.

Quali sono gli stivali bordeaux di tendenza per la stagione del foliage? Il bordeaux si adatta perfettamente ai colori dell’autunno, ecco quindi come sfoggiare gli stivali e perché anche tu potresti innamorartene prima del previsto!

Quando e come abbinare gli stivali bordeaux

Indossare gli stivali in autunno è diventato un must di stagione, una tendenza da non lasciarsi sfuggire se si vuole rimanere al passo con la moda.

Gli stivali sono calzature da privilegiare con le basse temperature, ma anche il clima dell’autunno ti permette di iniziare a indossare i tuoi primi stivali con mini skirt, abiti o shorts abbinati a collant velati.

I brand propongono ogni anno diverse nuances di stivali da poter sfoggiare, oltre all’immancabile total black e il marrone in tutte le sue sfumature, c’è una nuance che non passa inosservata: il bordeaux.

Il bordeaux è il colore protagonista dell’autunno inverno, a confermarlo ci pensano non solo i brand e le maison, ma anche le influencer che hanno deciso di proporre i loro look total bordeaux.

Come l’incantevole Paola Turani che ha deciso di condividere con la sua community un outfit perfetto per i mesi autunnali, elegante e femminile che mette in risalto una delle nuance più amate in assoluto.

Anche una delle influencer di moda più seguite sui social, Eleonora Petrella, ha deciso di condividere con i suoi followers degli outfit con protagonista il bordeaux, sia in versione calda che fredda (quest’ultimo è conosciuto con il termine borgogna).

Insomma, se ami questa nuance e vuoi ottenere un outfit autunnale a dir poco eccezionale, dovresti rendere protagonisti assoluti del look gli stivali bordeaux. I modelli proposti sono diversi in modo tale da mettere d’accordo tutte le età e ogni stile. Con tacco a stiletto o in versione flat, puoi indossare il tuo stivale bordeaux in ogni occasione con tantissimi outfit diversi.

Minimal o arricchiti da varie decorazioni che mettono in risalto ancora di più la calzatura, puoi abbinare i tuoi stivali sotto una mini gonna in pelle e lasciare le gambe scoperte, oppure optare per uno shorts total black elegante e una camicia in contrasto con la scarpa.

Per mettere in risalto il look impossibile rinunciare al capospalla in versione over, come il trench o il cappotto in total black. Per osare un po’ di più potresti scegliere il soprabito della stessa nuance delle calzature e il risultato sarà assolutamente sorprendente!