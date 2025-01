Stile e comfort: come vestirsi chic durante la gravidanza

Consigli da seguire per ottenere degli outfit chic ed eleganti in gravidanza! Lasciati ispirare dalle proposte che trovi qui sotto.

Durante i nove mesi di gestazione il tuo armadio potrebbe richiedere nuovi capi d’abbigliamento da sfruttare anche nel post parto. Con la pancia che cresce sempre di più, specialmente negli ultimi mesi, è doveroso iniziare a rivedere i propri outfit e iniziare a privilegiare capi d’abbigliamento più morbidi e leggeri che si prestino a coprire il pancione. Come vestirsi chic in gravidanza?

In questo modo non otterrai solamente un look comodo e pratico per i mesi di gestazione, ma sfoggerai outfit chic ed eleganti senza rinunciare quindi allo stile e al comfort! Ecco alcune idee look da cui prendere ispirazione.

Come vestirsi chic in gravidanza, i look da copiare

Se hai necessità di cambiare il guardaroba e rivoluzionare il tuo outfit a causa del pancione, ecco alcuni consigli di stile che potrebbero tornarti molto utili.

Innanzitutto scegli capi d’abbigliamento comodo e pratici, quindi usa quando sei a casa i pantaloni della tuta e quando sei fuori tutti quei pantaloni elasticizzati senza zip e bottone in vita! Puoi anche scegliere di indossare perlopiù gonne lunghe, comode e pratiche, ideali per la stagione calda.

Se non vuoi rinunciare al jeans, allora dovresti prendere in considerazione l’idea di acquistarne uno premaman. Il jeans per le donne incinte ha un fascia elasticizzata per la pancia, in questo modo non andrà a stringere in vita.

Scegli camicie in cotone che siano pratiche per la gravidanza e che potrai utilizzare anche post-parto, specialmente se allatterai al seno. Prediligi i modelli maxi, in questo modo non avrai problemi e fino alla fine potrai indossare le tue camicie preferite!

Indossa blazer e cardigan over, perfetti per l’ufficio e per sfoggiare un look più formale ed elegante con il pancione. Anche i gilet sono molto gettonati tra le donne incinte, sia perché sono versatili sia perché comodissimi da indossare tutto il giorno.

Anche i maxi dress sono molto gettonati per chi desidera sfoggiare look comodi senza rinunciare all’eleganza. In gravidanza puoi indossare tutti quei maxi dress con fantasie particolari adatti alla primavera estate.

Per il periodo più freddo, invece, potresti indossare un abito a maglia della tonalità che più ti piace. Sfoggialo con stivali di tendenza, come gli ankle boots, oppure con una sneakers alta così da non rinunciare alla praticità.

Con questi pratici consigli riuscirai a dare vita a look eleganti e sofisticati ma super comodi e pratici per tutto il giorno!