Lezioni di stile (di coppia) da Hailey e Justin Bieber

Era solo questione di tempo prima che Justin e Hailey Bieber diventassero un’ispirazione di stile. Quel momento è arrivato. I due, che hanno iniziato a frequentarsi nel 2016, hanno sempre avuto un forte impatto sulla moda del momento con i rispettivi stili. Lui partecipe del rilancio delle magliette da concerto, lei sempre sul pezzo con bike shorts e blazers oversize. Da quando lo scorso anno sono convolati a nozze, però, i due hanno fatto dello stile di coppia un pezzo forte, tanto da poterci dare qualche consiglio (almeno visivo).

Streetwear come Bieber comandano

Entrambi, è certo, adorano lo streetwear, ognuno però con la propria impronta: lui predilige sneakers e band da skater, lei i grandi marchi. Da quando hanno indossato la fede però sempre più spesso questi due mondi collimano. Per esempio, di recente Hailey ha usato molte giacche di pelle extra larghe, prestiti, possiamo immaginare, dell’armadio del suo sposo.

La classica canottiera rivisitata dalla coppia

La coppia è riuscita a fare di un grande classico, un po’ banale, un proprio pezzo forte: la canottiera banca. Non quell’indumento sciapo che tutti immaginiamo: mentre Justin la usa per mostrare le braccia scolpite, Hailey la abbina a un soprabito di organza. Come volevasi dimostrare: hanno stili a se, ma riescono a riunirli grazie a un capo iconico.

Getty Images | Matthew Sperzel

La felpa nera, come la indossano loro

Altra icona, per esempio, è la felpa. Indossata in total black da entrambi: risultato assicurato.

Tutte le sfumature dei Bieber

I colori sono un altro modo facile e discreto per mostrare la propria affinità di coppia. Scegliere una nuance da declinare ognuno nello stile che preferisce, come ci dimostrano i Bieber, funziona alla grande.

Stelle e strisce: loro le stelle, il pattern a strisce

Allo stesso modo funzionano i pattern. Le righe, per esempio. Indossate dalla bella modella americana verticali in verde-nero su un pigiama di seta e dal cantante con il classico bianco-nero orizzontale. Diversi, ma uguali, in fondo.