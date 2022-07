Lo stile non ha taglie, e due tiktokers (e super amiche) lo dimostrano

Denise Mercedes e Maria Castellanos non sono solo modelle, non sono solo amiche…sono le tiktokers che con l’hashtag #stylenotsize stanno letteralmente spopolando online! Il motivo è semplice ma molto d’impatto: con due corpi profondamente diversi, le ragazze indossano gli stessi identici abiti, dimostrando che chiunque può mettere quello che vuole, indipendentemente dalla taglia.

I loro video raggiungono milioni di utenti dando un segnale forte e inclusivo: lo stile non ha taglia.

Celebriamo la giornata dell’amicizia con le tiktokers più inclusive

Stesso look, ma taglie differenti. L’influencer e modella Denise Mercedes e Maria Castellanos continuano a condividere sui loro feed video che puntano all’inclusività in modo divertente. Tutto è nato da una foto che ha spopolato in cui le due indossavano lo stesso costume animalier di tendenza e da lì hanno pensato perché no?.

Foto Instagram

Le due sono grandi amiche e sfoggiano lo stesso outfit fianco a fianco e mostrano quanto esso sia favoloso su diversi tipi di corporatura, curvy e skinny. Vi viene in mente un modo migliore di festeggiare la giornata mondiale dell’amicizia se non ammirando Denise Mercedes e Maria Castellanos?

La sfida che lanciano è forte e offrono alle loro followers un boost di positività in pillole ogni giorno, aiutandole a sentirsi bene e avere un rapporto sano con il loro corpo, abbattendo il mito degli standard irrealistici. Ma poi diciamolo: quanto sono favolose?