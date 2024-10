Stefano Pilati x Zara: i capi e gli accessori di tendenza per la stagione autunnale-invernale

Lo stilista Stefano Pilati ha creato una collezione imperdibile per Zara, di tendenza per la stagione autunnale-invernale.

Ha visto la luce l’attesa collaborazione tra Stefano Pilati e Zara. Finalmente disponibile online e nei negozi, la collezione è ricca di capi di abbigliamento e accessori di tendenza per la stagione autunnale-invernale. Per presentare la collezione, lo stilista italiano è stato fotografato accanto alla top model Gisele Bunchen dal fotografo Steven Meisel.

La collezione Stefano Pilati x Zara è una ready-to-wear che potrebbe – quasi sicuramente – diventare sold out in poco tempo. Include oltre cento pezzi tra accessori e abbigliamento. A trionfare nella collezione è, soprattutto, il colore nero con outfit Zara che vedono protagonisti pantaloni e maxi top, ma non soltanto. Tra gli accessori, il tema del cerchio è molto presente. Scopriamo insieme solo alcuni dei capi di abbigliamento e accessori della collezione Stefano Pilati x Zara.

Stefano Pilati per Zara: i prezzi e i capi di abbigliamento must-have

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ZARA (@zara)



La capsule collection è composta da circa trenta capi di abbigliamento per donna – altri sono, infatti, destinati agli uomini – e da accessori imperdibili. Come detto, a fare da padrone è il nero che garantisce uno stile classico, sofisticato e senza tempo, sebbene non manchi l’innovazione. Per quanto riguarda i prezzi, sono davvero accessibili. È, quindi, un’occasione per garantirsi pezzi di alta qualità e versatili, che sono alla portata di tutti e che sono destinati a durare nel tempo.

Tra i tanti capi di abbigliamento imperdibili, ci sono il blazer nero con fragole in lana: le fragoline sono ricamate lungo tutto il capo per un look originale e sofisticato. Da segnalare anche la camicia a righe, che vanta un’allure chic e raffinata: in misto seta, vanta un collo a revers e un jabot. Sono presenti anche pezzi “semplici” come la t-shirt di cotone total white dalle linee essenziali e i pantaloni passe-partout in misto lana, eleganti e comodi per vestirsi per un evento formale.

Gli accessori e gli abiti della collection Stefano Pilati x Zara

Da non perdere il vestito lungo lingerie dal tessuto leggero e dallo stile romantico e sensuale, così come il paio di stivali cuissardes con punta quadrata e tacco asimmetrico e le scarpe-sandalo con plateau in pelle. Da segnalare anche un bellissimo vestito corto con cintura, a collo alto e spalla bassa con chiusura posteriore con bottoni.

Infine, scorrendo la collezione non si può non notare la giacca finanziera in filato di lana 100%, il gilet lungo realizzato in filato di viscosa e gli straordinari occhiali da sole con montatura rettangolare in acetato, oltre alla bellissima borsa a tracolla in pelle dallo stile davvero chic e cool: vanta un design minimal e una forma circolare, che la rende perfetta per tutte le occasioni, dal giorno alla sera. All’interno, c’è spazio per tutto l’essenziale. Il colore? Un bel nero o rosso fuoco.