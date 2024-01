Era una star della tv italiana, a 70 anni torna a lavorare perché non gli bastano i soldi: “Truffati dallo Stato”

Sono molte le star della tv italiana che si sono ritrovate improvvisamente a dover trovare un nuovo lavoro, a reinventarsi, durante quello che doveva essere il tranquillo periodo della pensione. Il vip di cui parliamo oggi ha una storia particolare alle spalle.

È stato lui stesso a raccontare la vicenda che ha definito una truffa nei confronti degli artisti. Ma di chi stiamo parlando?

Marco Predolin, dall’Isola al ristorante

I più grandi di voi si ricorderanno sicuramente Marco Predolin che tra gli anni ottanta e novanta fu uno dei volti più noti della tv italiana. Nato a Borgo Val di Taro il 26 marzo del 1951 aveva iniziato a lavorare in radio a Genova per Radio Babboleo.

All’inizio degli anni ottanta arriva il suo grande debutto sulla tv nazionale, quando viene chiamato per condurre un programma per bambini su Telemontecarlo. L’esplosione però arriva quando viene ingaggiato da Mediaset, allora ancora Fininvest.

Nel 1983 è il protagonista di M’ama non m’ama, ma nel 1985 parte la trasmissione che lo renderà famoso a tutti e che condurrà fino al 1990, Il gioco delle coppie. Andato in onda su Rete 4, Canale 5 e Italia 1.

Da quel momento Marco è al centro di tantissimi programmi di successo fino a quando nel 1991 torna alla Rai per continuare la sua carriera. L’esperienza sulla tv di Stato dura poco e già nel 1994 torna su Italia 1 per Grandi Magazzini.

A metà degli anni novanta però qualcosa si rompe ed esce un po’ dal giro dello spettacolo. Marco vive anni difficili, colpito anche da voci infondate che dicono abbia contratto l’Aids o addirittura che sia morto.

Proprio in seguito a quelle brutte esperienze Predolin ha deciso di scrivere il libro Chi non muore si rivede per poi prendersi un po’ di pausa dal piccolo schermo. E così, come tanti altri, ha abbandonato la tv.

Colleziona alcune televendite e poi viene chiamato soprattutto come concorrente in vari reality show da La Talpa nel 2004 al recente ritorno prima al Grande Fratello Vip nel 2017 e poi a L’Isola dei Famosi nel 2023. E oggi cosa fa?

Marco Predolin torna in sella

Marco Predolin ha aperto un ristorante in Sardegna, lamentandosi anche di essere stato truffato dallo Stato. Proprio dopo aver partecipato al Gf Vip aveva specificato di aver accettato solo per soldi.

Come riportato da Il Mattino ha spiegato: “Non sono povero, ho una pensione e gestisco anche un ristorante in Sardegna. Noi ex lavoratori dello spettacolo siamo vittime di una truffa e cioè l’accorpamento dell’Enpals all’Inps che ha tagliato le nostre pensioni drammaticamente”.