“Non ce la faccio più”, quando gli attori abbandonano la scena: alcuni sono finiti male

“Non ce la faccio più” è una frase che sicuramente avrete sentito tantissime volte. Oggi ve la riproponiamo per quegli attori che hanno deciso di abbandonare le scene. Alcuni sono finiti veramente male.

Sono molti gli artisti che a un certo punto della carriera hanno sentito la pressione e hanno deciso di abbandonare la scena. Diversi però si sono messi in grossi guai e si saranno sicuramente pentiti della loro decisione.

Gli attori che hanno deciso di abbandonare la scena

Chi sono gli attori che hanno deciso di abbandonare la scena? Ne è costellato il mondo dello spettacolo di artisti che hanno alzato bandiera bianca e non per questioni di salute o limiti d’età. Si tratta di storie ben diverse da quella raccontata ieri di Charlize Theron.

Partiamo da un nome che per molti sarà insignificante, quello di Inger Nillson attrice di Kisa classe 1959. Il suo ruolo è stato iconico e viene ricordate per quello, infatti ha vestito i panni di Pippi Calzelunghe nell’omonima serie tv. Decise di lasciare il mondo dello spettacolo per fare la segretaria.

I più grandi si ricorderanno anche di Kirk Cameron che in Genitori in blue jeans, da giovanissimo, interpretava il ruolo di Mike Seaver. Dopo anni da attore ha abbandonato tutto per diventare ministro del culto della Chiesa Battista.

Tra gli episodi più recenti invece c’è quello legato a Jack Gleeson che dopo aver fatto bene nella serie Il Trono di Spade ha specificato: “Quando ti mantieni con quello che fai la tua relazione con quello cambia. Non è che non mi piaccia, ma non è quello che voglio fare”.

Attori che si sono pentiti della scelta

Tra gli attori che si sono pentiti della scelta invece ci sono per esempio Mara Wilson. La bambina prodigio di Matilda 6 mitica aveva deciso di lasciare tutto per dedicarsi allo studio. Nel 2016 però ha cambiato idea ed è tornata sul set.

Tra chi ha sofferto invece la notorietà, e soprattutto le critiche, troviamo la grandissima Greta Garbo. La star non resse le critiche negative arrivate dopo Non tradirmi con me e si ritirò dalle scene con la sua immagine che fu avvolta dal mistero.

Come sempre se ne dissero molte sull’addio alle scene della Garbo morì poi a New York il 15 aprile del 1990. Proprio Non tradirmi con me del 1941 fu l’ultimo film in cui recitò, lasciando il pubblico senza parole. Nel 1955 le fu dedicato un Oscar onorario.