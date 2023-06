Star e Vip che indossano le faccette dentali: sorrisi milionari

Avete sempre ammirato gli smaglianti sorrisi dei vostri idoli? Vi sveliamo il loro segreto: le faccette dentali.

Capita sovente di seguire interviste sulle riviste patinate dei propri beniamini oppure non perdere una loro ospitata in qualche trasmissione o ancora una parte da protagonista in un film. Ogni volta sono impeccabili, con questi sorrisi abbaglianti e una dentatura perfetta, da far invidia a chiunque. È il mondo roseo e sfavillante dello show business in cui ci si deve mostrare sempre al top, anche se ultimamente è esplosa la tendenza all’imperfezione che invita a mostrarsi per ciò che si è, senza remore, sia che si tratti di una chioma nivea o qualche inestetismo.

In particolare, l’attenzione di tante star si focalizza sul proprio volto, tentando di appianare le prime rughe quanto possibile nonché garantire denti bianchi e splendenti per un meraviglioso sorriso, ad ogni scatto fotografico, sul red carpet. Anche per quanto li riguarda, si possono ravvisare imperfezioni che non sempre sono gradite nell’intrigante mondo dello spettacolo nonostante conferiscano quel tocco di gran fascino e sensualità: si pensi, ad esempio, al diastema che molti VIP hanno come Madonna, Dakota Johnson oppure Georgia May Jagger.

Solo recentemente si è cominciato a trattare il tema dell’inclusività e accettazione di sé ma è risaputo quanto si tratti di una realtà crudele, soprattutto quando si parla di tale settore. A questo proposito, si ricorre perciò alla chirurgia e medicina estetica, con specifico interesse a un piccolo ma funzionale trucchetto che risolve il ‘problema’ alla radice.

Faccette dentali, un trend invisibile che garantisce un sorriso smagliante (ma costoso)

I segreti delle star, si sa, fanno gola ma sono costosi per cui non adatti a tutte le tasche. Dai ritocchini estetici agli interventi più invasivi, i prezzi lievitano anche se l’effetto è assicurato. Nonostante ciò, molti VIP si sono pentiti di alcune loro decisioni, salvo un piccolo ma preziosissimo trucco che sistemi la situazione. I fan sono rimasti sconvolti per questa rivelazione poiché mai si sarebbero aspettati un simile espediente per avere un sorriso perfetto e una dentatura da favola. Di cosa si tratta?

Si parla di faccette dentali, ovvero protesi quasi impercettibili che migliorano l’estetica del sorriso. Solitamente si consigliano in casi ben specifici e determinati, ad esempio il sopracitato diastema oppure in situazioni dettate da denti storti o piccoli o ancora ingialliti, il cui smalto ormai si è rovinato. Il costo non è mai fisso in quanto varia da alcuni fattori, principalmente il tipo di materiale richiesto e la mole di lavoro, a seconda del tempo impiegato, arrivando perfino a numeri con quattro cifre.

Sono diverse le stelle del firmamento che hanno fatto ricorso a questa pratica odontoiatrica, al fine di sfoggiare il proprio miglior ‘abito’, il sorriso, giustappunto. Si pensi, ad esempio, a George Clooney che ha dovuto scegliere questa strada per ripristinare la superficie dei denti, consumata perché continuava a digrignarli. Oppure Ben Affleck perché li aveva piccoli e distanti tra loro, in passato. Ciò non accade solo nel panorama internazionale, poiché l’igiene orale è una tematica molto sentita anche tra i VIP italiani.

Paladina di questa ‘causa’ è proprio Michelle Hunziker, per una dentatura di buona qualità. Da quanto dichiarato in un’intervista per IO Donna, la showgirl non parrebbe fare uso di faccette dentali ma sicuramente ne ha assoluta cura, fin da quando era bambina. Un’altra collega che tiene particolarmente all’immagine, anche attraverso il sorriso, è Belén Rodriguez, che spesso ricorre a certi espedienti per apparire perfetta. A questo proposito, ‘il dentista delle star‘ ha così dichiarato a Il Messaggero.

“Nel mondo dello spettacolo, si cerca di avere uno smalto sempre più bianco, un sorriso allineato ed omogeneo” sono state le sue parole. Ha poi aggiunto che, nonostante possa essere già splendido di natura, si cerca di valorizzarlo proprio con le faccette medesime. Un segreto di bellezza più comune di quello che finora si è sempre pensato, per assurgere a un ideale di perfezione davvero stellare.