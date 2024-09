Spugne da bagno usate, tornano utilissime in casa: riciclo creativo

Quante spugne usate abbiamo in casa, ormai inutilizzabili e destinate e perdersi? Da quelle per i piatti a quelle per il bagno, non appena le spugne si consumano non ci pensiamo un attimo a sostituirle. Perché invece non ridare loro una seconda vita e utilizzarle in maniera creativa?

Chiaramente le spugne si consumano gradualmente, via via che le usiamo per le pulizie dei piatti o del bagno. Del tutto naturale dunque che vadano sostituite visto che, usurandosi, vanno a perdere efficacia. Senza contare i motivi igienici che consigliano la sostituzione delle spugne di casa – che, come noto, presto diventano un ricettacolo di germi e batteri.

Se avremo avuto l’accortezza dunque di non ridurle davvero ai minimi termini potremo riabilitarle comunque dopo il loro periodo di onorato servizio domestico. E avremo modo di farlo in una maniera rispettosa dell’ambiente oltre che, va da sé, dello stato delle nostre finanze. Ecco come possiamo riciclare creativamente le spugne da bagno usate.

Spugne da bagno usate, vai col riciclo creativo

Una delle maniera più simpatiche per un riciclo creativo delle vecchie spugne del bagno farà la gioia dei piccoli di casa. Potremo infatti ricavarne dei bellissimi stampini per i colori a tempera. Non dovremo fare altro che ritagliare le spugne andando a creare le sagome preferite dai nostri bimbi: fiori, stelle o forme geometriche, perché no? I bambini si divertiranno un mondo a immergere gli stampini nei colori a tempera liquidi per pressarli poi sui fogli bianchi e ottenere così immagini che potranno sovrapporre o accostare.

Le vecchie spugne potranno tornare utili anche per i vasi delle piante. Dovremo solo assicurarci che siano pulite, senza alcun residuo di detersivo. Se il terriccio dei vasi non trattiene acqua a sufficienza per nutrire le radici delle nostre piante, le spugne risolveranno il nostro problema. Ci basterà posizionarle sul fondo dei vasi dei fiori. In questa maniera saranno in grado di trattenere l’acqua il tempo necessario per assicurare il nutrimento alla pianta.

Un’idea utile è quella di riciclare creativamente le spugne usate per creare un pratico portasapone. Come procedere in questo caso? Creando una fessura all’interno della spugna, dove andremo a riporre il sapone in modo da proteggerlo dall’azione degli agenti esterni. Come alternativa, le vecchie spugne potranno servirci per spedire pacchi fragili. Potremo riutilizzarle per creare imballaggi a prova d’urto. Ci garantiranno spessore e morbidezza, aiutandoci a proteggere gli oggetti più delicati.

Infine, sempre per la felicità dei piccoli, perché non provare a ricavare “giocattoli” per i bimbi ritagliando dalle spugne – meglio se colorate – delle figure come frutta e ortaggi, torte e cibarie? Servirà solo un pizzico di fantasia.