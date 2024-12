Lo Spritz di Natale è un drink che può essere gustato in compagnia di famiglia e amici. Facile da preparare, è perfetto per le feste.

Il Natale è il momento giusto per poter sperimentare ricette, creando un’atmosfera unica da poter condividere con famiglia e amici. Se siete alla ricerca di una bevanda da assaporare insieme, che sia elegante e fresca, molto probabilmente lo Spritz di Natale è ciò che state cercando.

Si tratta di un cocktail aromatico adatto alle festività natalizie, oltre che particolarmente facile da preparare. Questo aperitivo ricorda molto il classico Spritz. Scopriamo insieme di più sullo Spritz di Natale, la ricetta festiva per preparare un drink perfetto per gli ospiti.

Cocktail invernale: la ricetta originale dello Spritz di Natale

Perfetto per festeggiare il Natale con stile, lo Spritz natalizio si prepara con ingredienti semplici e raffinati. Dal colore e dal gusto ideali per il Natale, questo cocktail si prepara davvero in pochissimi minuti. Basta procurarsi pochi e semplici ingredienti, oltre a una caraffa e a quattro bicchieri per poterlo servire ai vostri ospiti. La ricetta dello Spritz di Natale è molto facile e la preparazione richiede circa dieci minuti.

Ingredienti:

200 millilitri di prosecco

100 millilitri di succo di arancia

100 millilitri di Aperol

100 millilitri di succo di melagrana

100 millilitri di acqua gassata

4 rametti di rosmarino

4 fette di arancia

Ghiaccio q.b.

Ribes rossi q.b.

Zucchero q.b.

Preparazione:

Per cominciare, per la preparazione dello Spritz di Natale spremete le arance e mettetele da parte. Versate, quindi, prosecco, Aperol, succo di arancia, acqua gassata e succo di melagrana nella caraffa, mescolando con un cucchiaio. Prima di servire il cocktail, passate una fetta di arancia sul bordo dei bicchieri. Adagiate, quindi, il bordo dei bicchieri su un piatto con un po’ di zucchero. Aggiungete il ghiaccio nei bicchieri, qualche fetta di arancia e versate il cocktail. Terminate, quindi, decorando con i ribes rossi e un rametto di rosmarino. Gustate e buone feste!

È consigliabile consumare, immediatamente, lo Spritz di Natale. In alternativa, è possibile conservarlo, per qualche ora, in frigorifero all’interno di una caraffa coperta dalla della pellicola. Se non è di vostro gradimento, il succo di melagrana potrebbe essere sostituito con del succo di mirtilli rossi. È anche possibile rendere questo cocktail analcolico, semplicemente sostituendo l’Aperol con delle bevande analcoliche che è possibile trovare facilmente. Che ne dite di provare questo drink e farlo assaggiare anche ai vostri ospiti, durante le festività natalizie? Scoprite anche se aperitivi e drink fanno ingrassare.