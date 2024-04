Spossatezza primaverile: con questi rimendi naturali ritrovi subito l’energia persa (sono miracolosi)

La spossatezza primaverile ci lascia senza energia, ci fa sentire rallentati e indeboliti: tutti i rimedi naturali per riaccendere l’energia.

Il motivo per cui ci sentiamo particolarmente stanchi nei cambi di stagione è che il bioritmo del nostro organismo si adegua ai cambiamenti delle ore di luce e di buio. Questo significa che le giornate si allungano e le notti si accorciano, quindi il nostro corpo tende a essere attivo più a lungo e a riposare profondamente meno a lungo.

Ovviamente una tale situazione non fa altro che drenare le energie di cui disponiamo facendoci sentire sempre stanchi e spossati anche se abbiamo l’impressione di aver dormito abbastanza. Inevitabilmente finiamo quindi per appisolarci ovunque (non si dice “Aprile dolce dormire?”) e mangiare di più, aggiungendo problemi a problemi invece di risolverli.

Quali sono invece i rimedi giusti per sconfiggere la spossatezza primaverile senza effetti collaterali?

I rimedi naturali contro la stanchezza primaverile

Per non sentirci stanchi e spossati la prima regola da rispettare a tutti i costi è dormire bene e dormire abbastanza. Per questo motivo sarà fondamentale favorire il riposo notturno consumando cene leggere e lontane dall’ora di andare a dormire, evitare l’uso di dispositivi elettronici almeno un’ora prima di dormire, bere una tisana digestiva dopo cena e infine andare a letto ad un orario appropriato per dormire un numero sufficiente di ore.

Per richiamare rapidamente le energie al mattino ci sono due rimedi naturali infallibili: il primo consiste nell’applicare una piccola quantità di olio essenziale di rosmarino su un batuffolo di cotone, quindi annusarlo energicamente appena svegli. Dopo essersi lavati e prima di indossare gli abiti può essere invece molto utile eseguire una frizione su tutto il corpo con un asciugamani di spugna bagnato d’acqua fredda e successivamente ben strizzato. Bisognerà resistere alla tentazione di asciugarsi e indossare direttamente i vestiti.

Per chi invece ha problemi di concentrazione, che sono tipici del periodo primaverile, un ottimo rimedio è costituito dall’olio essenziale di limone, da applicare sulle tempie (sempre leggermente diluito) perché, con il suo odore fresco e stimolante, ci aiuti a mantenere costante la nostra attenzione.

Infine, per mettere in moto il metabolismo e quindi sentirci sempre più energici, è assolutamente essenziale cominciare a fare movimento all’aria aperta nelle belle giornate di sole. Il sole e l’attività fisica, infatti, stimoleranno il nostro organismo risvegliandolo dal torpore e restituendoci immediatamente una sensazione di grande benessere.