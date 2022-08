Spiagge segrete più belle: i paradisi che vi faranno innamorare

Esistono luoghi che catturano il cuore e ci fanno vivere un sogno ad occhi aperti. Sono le spiagge segrete più belle del mondo, veri e propri paradisi nascosti sulla Terra che non tutti conoscono e che vi lasceranno a bocca aperta…

Le spiagge segrete più belle? Partiamo da Vault Beach…

Vault Beach si trova nella magica Cornovaglia, in Inghilterra. Anche se sembra impossibile, visto il clima tipico di questo angolo del pianeta, il periodo estivo in Inghilterra è sempre più mite e permette di riscoprire dei luoghi nascosti davvero incantevoli tra sentieri vista mare, scogliere e panorami mozzafiato…

Praia do Rosa

È uno dei posti di cui non potrete più fare a meno, un quadro d’autore che porta la firma di Madre Natura: è la spiaggia Praia do Rosa in Brasile, nello Stato di Santa Catarina. Scoperta da alcuni surfisti, è un gioiello spettacolare da visitare assolutamente.

Torre Lapillo

Ebbene sì, siamo nella nostra splendida Italia, scrigno di perle naturali di bellezza più unica che rara. Torre Lapillo è una delle spiagge segrete più belle al mondo, si trova in Puglia ed è così straordinaria da essere ribattezzata dal Guardian come le “Maldive dell’Italia”. Acqua cristallina e sabbia chiara fanno da cornice a questo paradiso…

Redi

Redi è una spiaggia favolosa nel cuore dell’India, non particolarmente visitata dai turisti e soprannominata “Paradise Beach” per via della sua laguna e del suo panorama magico. Un luogo suggestivo e lontano dalla frenesia quotidiana che comprende i resti di un forte portoghese…

Se siete a caccia di suggerimenti per le vostre mete di Ferragosto, lasciatevi tentare…