Alcune spiagge italiane hanno la sabbia nera, ecco perché

Siamo abituati a trascorrere le vacanze in località di mare in cui la sabbia è fine o meno sottile, chiara o leggermente più scura, eppure in Italia così come nel resto del mondo esistono delle spiagge in cui è possibile trovare la sabbia completamente nera.

Rare e allo stesso tempo dall’aspetto affascinante, le spiagge nere vengono spesso ricercate per la loro particolarità in quanto si tratta di un misto di lava e minerali sgretolati. Possono nascere in modi differenti, come l’erosione delle rocce vulcaniche nere o grazie allo scorrere della lava nel mare.

Perché sono nere queste spiagge? Il colore nero, quindi particolarmente scuro e intenso, è dato dai minerali che si trovano proprio all’interno della lava, ovvero gli ossidi di ferro e il magnetite. Le spiagge nere nel mondo son tante, le più note si trovano in Islanda e nelle isole delle Hawaii.

Anche il nostro Paese vanta delle spiagge molto caratteristiche da visitare almeno una volta nella vita. Ecco le spiagge nere più belle in Italia!

La spiaggia con sabbia nera è pericolosa? Ecco dove si trovano in Italia

Dal centro al sud Italia, son diverse le spiagge nere famose nel nostro paese. Una si trova addirittura vicino la Capitale, Roma, ed è possibile raggiungerla in maniera molto semplice. Altrimenti non perdere le 3 spiagge da sogno situate nel Lazio!

Cala Jannita , la spiaggia situata a Marina di Maratea, frazione comunale di Maratea in provincia di Potenza;

Praia a Mare, si trova a Cosenza ed è una delle spiagge a cui è stata assegnata spesso la Bandiera Blu;

Sabbie Nere, la spiaggia si trova a Vulcano ed è una delle spiagge vulcaniche più belle delle Isole Eolie;

Rinella, la spiaggia si trova sempre sulle Isole Eolie, per la precisione a Salina;

, la spiaggia si trova sempre sulle Isole Eolie, per la precisione a Salina; Sabbie Nere, a circa 50 km dalla Capitale è una delle spiagge più belle del litorale laziale.

Queste spiagge non solo sono particolari e conosciute perlopiù per la loro sabbia dal colore scuro, ma anche per l’acqua del mare. Molte di loro, infatti, vantano un mare azzurro cristallino tanto da rientrare tra le località di mare più belle in Italia.

Troverai diversi stabilimenti, quindi strutture attrezzate con lettini e ombrelloni, per poter trascorrere la giornata in una delle spiagge con sabbia nera in Italia e scattare foto ricordo con questo sfondo dal tocco particolare e sicuramente diverso dal solito.