Le spezie che non possono mancare nella tua cucina e come usarle

Sono tanti gli ingredienti che in cucina non dovrebbero mai mancare: farina, olio, sale e… spezie varie. Probabilmente ti starai domandando quali siano le spezie, oltre a quelle più conosciute, da avere in cucina per arricchire pietanze di ogni tipo.

Oltre al classico pepe, origano e rosmarino, tipici della cucina italiana, non dovrebbero mancare tantissime altre spezie in dispensa. Avrai notato come al supermercato ci sia una vasta scelta di prodotti, oltre al fatto che le spezie sono anche ricche di nutrienti, cosa che spesso viene sottovalutata.

Sono proprio gli esperti del settore, come ad esempio i nutrizionisti, a consigliare di prediligere le spezie sia per le loro proprietà benefiche sia per insaporire i piatti evitando così di utilizzare troppo sale.

Ecco, quindi, quali sono le spezie che non dovrebbero mai mancare in cucina!

Spezie da avere in cucina: le più gettonate

Per ottenere delle pietanze saporite e gustose è fondamentale utilizzare le spezie e le erbe aromatiche, ma quali sono quelle più gettonate?

Una delle spezie che non dovrebbe mai mancare, per insaporire primi piatti come risotti o contorni come patate al forno, è la paprika. Sia dolce che affumicata, la paprika è una spezia versatile che rende tutti i piatti molto più buoni!

Insieme a lei non dovrebbe mai mancare la curcuma, una spezia particolare ricca di nutrienti, è consigliata come antiossidante e antinfiammatorio.

Se unita al coriandolo e al cumino, altre spezie che non dovrebbero assolutamente mancare in dispensa, è possibile ottenere il famosissimo curry.

Quest’ultimo, infatti, è un mix di spezie molto gettonato nella cucina indiana e nel sud-est asiatico, è ottimo per insaporire primi, secondi, infusi e tanto altro ancora. Potresti provare il riso basmati con pollo al curry e stupire la tua famiglia con un piatto diverso dal solito.

Un’altra spezia che non può mancare in cucina è la noce moscata. Ricca di sali minerali, è un ottimo antiossidante e digestivo da utilizzare in tantissime occasioni differenti: perfetta per in saporire la famosissima e amatissima besciamella fatta in casa oppure per rendere più buone polpette o burger di ogni tipo.

Per quanto riguarda i dolci, invece, impossibile non citare la tanto amata cannella. Una spezia che non dovrebbe mai mancare in cucina, rende i dolci molto più buoni ed è perfetta anche per insaporire tisane e infusi fatti in casa.

Vedrai che con queste spezie otterrai dei piatti di cui non potrai più fare a meno! Non ti resta che sperimentare e capire come utilizzare al meglio le spezie da avere in cucina.