Sorprese per lui: 5 cose da fare a San Valentino

Che tipo di sorprese state pensando di fare al vostro lui? Noi vi diamo cinque idee sulle cose da fare a San Valentino per festeggiare al top.

Attenzione, il 14 febbraio sta arrivando e per festeggiare al meglio in modo originale dovete pensare il prima possibile a quali sorprese organizzare per lui.

Cosa fare a San Valentino per sorprendere la persona amata? Nessuno meglio di voi può sapere quali sono le cose che gli piacerebbe fare!

Quindi per scegliere la sorpresa perfetta con cui stupirlo mostrando il vostro amore e fare breccia nel suo cuore, dovete sicuramente pensare ai suoi gusti e ai suoi interessi. Vediamo alcune proposte che possono esservi di ispirazione.

Cosa fare a San Valentino per sorprenderlo in modo originale

Se vi state chiedendo quali sono le sorprese da copiare per festeggiare al meglio il 14 febbraio 2024 insieme al vostro partner vi diamo alcune tra le idee più originali e romantiche per fargli esclamare “wow”.

Partiamo da una idea adatta a chi ha un partner particolarmente amante della natura. Organizzate una escursione romantica alla scoperta di una meta naturalistica italiana. Ci sono tantissimi parchi e oasi verdi, ma anche zone di mare da scoprire e ammirare in tutto il territorio italiano.

Non dovete per forza affrontare un sentiero da trekking difficile, basta passeggiare nel bosco per godersi la natura e rafforzare il legame di coppia.

Allo stesso modo, per chi ama la cultura, la visita presso una città d’arte alla scoperta delle bellezze artistiche conservate nei musei è una bellissima idea per trascorrere un San Valentino diverso dal solito.

Se avete del tempo potete anche organizzare un weekend romantico da trascorrere in una città italiana o europea, facilmente raggiungibile, per rilassarvi insieme e staccare la spina dalla routine quotidiana. Esagerate e prenotate un hotel con spa, così potete anche farvi fare un massaggio per coppie…

Tra le sorprese per lui da fare a San Valentino concentratevi sulle cose che non ha mai fatto, ma che gli piacerebbero. Ad esempio, ha la passione per la cucina? Regalategli un corso per imparare a fare il pane o le torte. Ama l’adrenalina? Invitatelo ad un volo in mongolfiera o ad un lancio con il bungee jumping.

Cose semplici da fare a San Valentino

Inoltre, se volete restare su qualcosa di meno impegnativo a livello organizzativo, ma sempre molto suggestivo, preparate tanti piccoli bigliettini di San Valentino da nascondere in diversi posti. Quando li troverà, nel corso della giornata, resterà sorpreso e sorriderà pensando al vostro amore.

Infine, altra sorpresa che è sempre vincente, è quella di organizzare una cena romantica.

Potete cucinare un menu di San Valentino speciale con i suoi piatti preferiti allestendo la casa con decorazioni bellissime e seguendo i nostri suggerimenti su come apparecchiare la tavola per San Valentino per creare la giusta atmosfera romantica.