Sopracciglia fluffy, come ottenerle senza microblading in pochi passaggi: scopri il metodo che cambia tutto

Se desideri delle sopracciglia che siano ben definite, morbide e piene, senza ricorrere al microblading, sappi che è più semplice di quanto credi. È possibile, infatti, ottenere delle sopracciglia fluffy in modo facile e veloce, oltre che in pochi passaggi.

Non è necessario ricorrere a degli interventi invasivi per avere un look perfetto e donare un tocco di freschezza al viso. Scopriamo di più sulle sopracciglia fluffy e come ottenerle senza microblading in pochi passaggi. Scopri il metodo che cambia tutto.

Come riempire le sopracciglia in modo naturale senza microblading con Brow Wiz

Le sopracciglia sono di fondamentale importanza, in quanto determinano l’espressività del volto influenzando lo sguardo. Pettinate, folte e piene, stiamo parlando delle sopracciglia piumate. È possibile – come detto – ottenerle senza ricorrere al microblading e, quindi, un intervento permanente. Certamente, le matite per sopracciglia sono la soluzione più veloce e semplice: queste vanno applicate, seguendo la direzione del pelo naturale con dei tratti leggeri.

Ottimo è anche il gel per sopracciglia, particolarmente apprezzato, che è in grado di riempire i vuoti e aiuta a fissare tutti i peli in posizione. Per ottenere un effetto naturale, è possibile scegliere una matita che abbia un tono leggermente più chiaro rispetto al colore naturale, evitando un effetto più marcato. Puoi, inoltre, pettinare le sopracciglia prima dell’applicazione così da dare una forma più definita.

La Brow Wiz, ad esempio, è una matita retrattile su Sephora, che riesce a definire l’arco andando a riempire le zone più vuote. La mina riesce, infatti, a imitare i peli naturali. È possibile trovarla in dodici nuance, perfette per delineare le sopracciglia e renderle più folte.

Tecniche per riempimento delle sopracciglia: Fluff Up di Benefit Cosmetics e Fluffy Brow Filler

Come agire, quindi? Parti dal punto più alto delle sopracciglia, applicando la matita seguendo la direzione della crescita dei peli. Quindi, pettina e sfuma con un pennellino. Utilizzando il gel per sopracciglia, invece, basta prelevarne una piccola quantità e applicarlo. Potresti ricorrere anche al Fluff Up di Benefit Cosmetics e al Fluffy Brow Filler di Kess Berlin. La prima è una cera modellante per sopracciglia, che riesce a donare alle sopracciglia un aspetto folto, morbido e naturale.

Come avere delle Fluffy Brows? Puoi applicare la cera, fissando i peli verso l’alto. Se desideri, invece, più volume, cerca di pettinarle in direzione opposta a quella di crescita. Se hai delle sopracciglia rade, ricorda che potresti coprire i buchi con una matita. Ma a chi stanno bene le sopracciglie fluffy? Soprattutto a chi ha gli occhi grandi e la fronte alta, ma nessuno vieta di provarle! Scopri come farsi le sopracciglia da sole.