Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, la storia del loro amore: dal primo incontro alla rottura

Una storia d’amore giunta ormai al capolinea: Sophie Codegoni conferma la rottura, mentre Alessandro Basciano si difende dalle critiche.

Galeotto fu il programma condotto da Alfonso Signorini: Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello Vip, a cavallo tra l’anno 2021 e 2022. La trasmissione, nonostante si sia conclusa con la vittoria della principessa etiope Jessica Selassié, ha visto come protagonisti indiscussi gli ex volti di Uomini e Donne – inclusa la rivale numero uno dell’ex tronista, Soleil Sorge. In un primo momento infatti, Basciano aveva manifestato un forte interesse sia per l’ex fidanzata di Luca Onestini, sia per la gieffina diciannovenne. Quest’ultima ebbe dunque la meglio, epilogo favorito dal rifiuto categorico dell’influencer italo-americana.

Ed è proprio così, di fronte alle telecamere e al pubblico italiano, che Sophie e Alessandro si sono dati il primo bacio. Istanti di amorevolezza che hanno seguito una serie di discussioni e prese di posizioni da ambe le parti. Le divergenze caratteriali infatti sono emerse sin dai primi istanti: hanno mostrato l’animo docile di Sophie, così come la tendenza di Basciano a prevaricare e pretendere determinati atteggiamenti da quella che considerava la sua fidanzata. Nonostante questo, la coppia ha scelto di proseguire la relazione anche al di fuori del programma, un rapporto che tuttavia si è concluso pochi giorni fa.

Sophie e Alessandro, love story al capolinea: botta e risposta sui social

In molti ricordano l’incantevole red carpet del Festival di Venezia, occasione in cui Basciano si inginocchiò di fronte ai fotografi per giurare amore eterno alla dolce Sophie. Un anello ed una promessa che tuttavia non vedranno alcuna concretizzazione. Nel corso dei mesi, Codegoni non ha mai nascosto di aver riscontrato una serie di problematiche, in merito alle differenze caratteriali evidenti. In passato è capitato che i due smettessero di seguirsi sui social, alimentando le ipotesi circa una rottura imminente. Tutto ciò è stato sempre prontamente smentito dai diretti interessati.

Nel mese di maggio è poi nata Celine Blue, la primogenita della coppia. Un lieto evento che avrebbe dovuto contribuire alla loro unione, ma che invece non ha fatto altro che alimentare le divergenze. I tabloid avevano preparato gli utenti web: da tempo si vociferava che i due fossero intenzionati a lasciarsi per sempre. Poi, è arrivata la conferma da parte di Sophie. Le sue parole hanno lasciato intendere che la colpa risiedesse nei comportamenti instabili e ambivalenti di Basciano.

Quest’ultimo, nelle ultime ore, ha tenuto a sottolineare di non aver tradito in alcun modo la fiducia dell’ormai ex fidanzata: “La rottura è dovuta ad una moltitudine di fattori, non certo al tradimento” – ha scritto – “Avrei preferito evitare di rendere pubblico un momento così delicato, specie nell’interesse di nostra figlia”. Ebbene sì, non si tratta di un semplice allontanamento tra due adolescenti, bensì della separazione di due figure genitoriali importanti per la crescita di una bambina così piccola.