Sono questi gli integratori che devi prendere subito e quelli che non devi prendere più

Arriva l’autunno e con esso anche la stagione di raffreddori e influenze. Per evitarli ci sono degli integratori da prendere subito.

Sulla questione integratori la comunità medica è spaccata in due: c’è chi crede fortemente nell’utilità degli integratori per il mantenimento di una costituzione sana e forte, chi invece crede siano inutili pillole. Ovviamente anche gli integratori sono medicinali, per cui è sempre meglio evitare il fai-da-te, tuttavia ce ne sono alcuni che, se assunti per un certo periodo di tempo determinato, possono giovare enormemente sulla nostra condizione fisica. Il che ci aiuta ancor di più nella stagione di influenze e febbre.

Come ben sappiamo, il corpo funziona attraverso una serie di nutrienti, sostanze, minerali che ogni giorno assumiamo attraverso il cibo. Questi nutrienti fungono da carburante per il corpo, dandoci energia e una buona salute. È molto comune, però, che a causa di una dieta un po’ sbilanciata o di pregresse condizioni di salute si abbia carenza di qualcuna di queste sostanze e diventa necessario assumerle sotto forma di integratori. Quelli più usati e comuni sono i multivitaminici, che contengono una serie di vitamine del gruppo B, C, D, sali minerali e antiossidanti che lavorano insieme per rafforzare l’organismo e il sistema immunitario.

Gli integratori che non devono mancare a casa in autunno

Ma ci sono anche altri tipi di integratori che possono proteggerci dai raffreddori in autunno. Un esempio è l’estratto di echinacea, una pianta che stimola la produzione di globuli bianchi, che hanno lo scopo di distruggere i virus che entrano nel nostro corpo. Un altro integratore che non dovrebbe mancare è quello di magnesio, che aiuta a prevenire la stanchezza, dolori, muscolari, irritabilità, insonnia e cefalee. Molto in voga, negli ultimi anni, anche gli integratori a base di papaya, un frutto tropicale dalle forti proprietà antiossidanti.

Anche il ginseng è una pianta – per essere precisi una radice – molto utilizzata nella preparazione di integratori, perché contiene ben 70 principi attivi che aiutano il corpo a combattere i virus e a proteggere gli organi interni, oltre che a potenziare la concentrazione e la memoria. Tra gli integratori più costosi ci sono invece quelli a base di spirulina, un superfood ricco di vitamine dei gruppi A, B, C, E, ferro, calcio, magnesio, potassio e altri antiossidanti. Infine, un altro piccolo aiuto possiamo averlo dai fermenti lattici (che troviamo anche nello yogurt), che aiutano il regolare funzionamento dell’intestino. Non agiscono direttamente su virus e sistema immunitario, ma un buon equilibrio intestinale aiuta a mantenere l’organismo forte e pronto a combattere eventuali influenze.