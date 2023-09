Sono questi gli alimenti più proteici in assoluto: il primo in classifica nessuno poteva immaginarlo

Conosci quali sono gli alimenti più proteici? Il primo è una vera sorpresa, nessuno se lo sarebbe mai immaginato.

Tutti conoscono quali sono gli alimenti proteici da inserire in una dieta, ma non tutti sanno qual è il primo in assoluto in classifica. Nessuno si sarebbe mai aspettato questo simile primato.

Eppure nella classifica dei cinque alimenti più proteici, questo si posiziona davvero al primo posto. Preceduto da alimenti che consumiamo spessissimo.

I cinque alimenti più proteici, il primo stupirà tutti

Nella classifica dei cinque alimenti più proteici è una vera sorpresa sapere che il primo in assoluto è il grillo. Questo perché contiene un enorme numero di proteine in pochi grammi.

Nello specifico in 100 grammi di prodotti sono contenuti 65 grammi di proteine, inoltre contiene un numero elevato di amminoacidi essenziali e ha 6 volte di più il contenuto di ferro rispetto a un pezzo di carne. Inoltre ha anche proprietà antiossidanti, molte di più dei frutti di bosco. Dunque si tratta di un alimento assai nutriente.

Nella classifica al quinto posto si trova l’uovo, per ogni 100 grammi di prodotto ci sono ben 12 grammi di proteine, quest’ultime sono ad alto contenuto biologico. Si deve prestare attenzione a non consumare l’uovo crudo in quanto inibisce l’assorbimento della vitamina B1, inoltre, non vanno mai superate le quattro uova a settimana.

Al quarto posto c’è il salmone con 18 grammi di proteine ogni 100 grammi di prodotto, meglio se non è d’allevamento perché ha più omega3. Al terzo posto c’è il filetto di vitello che ha 24 grammi di proteine in 100 grammi di prodotto, bisogna fare attenzione a non consumarne più di uno a settimana.

Al secondo posto, invece, si trova la bresaola che ha 33 grammi di proteine per 100 grammi di prodotto. Anche in questo caso bisogna fare attenzione perché in 100 grammi di questo prodotto c’è anche tutto il fabbisogno giornaliero di sale di cui ha bisogno un essere umano.

Per questo la bresaola è sconsigliata a chi soffre di ipertensione, si tratta sempre di una carne trasformata, quindi comunque non troppo salutare per l’essere umano. Dunque va consumata anche questa in piccole dosi e senza esagerare. Infine, come abbiamo visto, al primo posto c’è il grillo.

Ci sono diversi modi per cucinarlo basta scoprirli e iniziare a consumare un prodotto che è altamente nutritivo per la grossa quantità di proteine, non è grasso e fa molto bene alla salute dell’essere umano. Provare per credere.