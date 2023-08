Sono le città in cui si vive meglio al mondo: non hanno rivali in sanità, infrastrutture e servizi

È stata stilata la classifica delle città in cui si vive meglio. Valutate al top per sanità, infrastrutture e servizi, ecco quali sono.

The Economist ha stilato la classifica delle città in cui si vive meglio al mondo valutando fattori importanti come la sanità, le infrastrutture, i servizi e l’offerta culturale. Interessante scoprire che in questa graduatoria avanzano verso i primi posti le città australiane e asiatiche, mentre calano quelle europee. Tuttavia c’è una novità: una delle città più vivibili al mondo si trova a solo un’ora di distanza da Milano.

Quali sono le città in cui si vive meglio al mondo secondo The Economist

Ogni anno The Economist stila una classifica delle città in cui si vive meglio al mondo, assegnando un punteggio da 0 a 100 in una scala, il Global Liveability Index, che valuta elementi come la sanità, l’offerta culturale, i servizi e le infrastrutture. Il primo posto è stato assegnato alla capitale dell’Austria, Vienna, che si riconferma la città più vivibile al mondo, dopo diversi anni consecutivi (dal 2018 detiene questo primato).

Al secondo posto, a pochissima distanza, si piazza la capitale della Danimarca, Copenaghen, con 98 punti. Il terzo e il quarto posto sono stati assegnati a due bellissime e molto vivibili città dell’Australia: Melbourne con 97.7 punti, e Sidney con 97.4. Si passa poi ad una città canadese, Vancouver, a cui è stato assegnato il punteggio di 97.3. Al sesto posto c’è Zurigo con 97.1, città abitata da moltissimi italiani (o in cui tanti italiani lavorano), e che si trova a pochissima distanza da Milano.

All’ottavo posto si piazza un’altra città svizzera, Ginevra, che ha conquistato 96.8 punti. Al settimo posto, fra le due città svizzere, si trova Calgary in Canada, con 96.8 punti, e al nono posto un’altra città canadese, Toronto, con 96.5 punti. Chiude la top ten la città giapponese di Osaka con 96 punti. Guardando questa classifica si può notare che tante città europee hanno perso diversi punti rispetto alla classifica del 2022, come Francoforte, Amsterdam, Edimburgo, Londra e Manchester.

Per quanto riguarda le italiane, scorrendo la graduatoria si trovano Milano e Roma con punteggi soddisfacenti fra gli 80 e i 90 punti. In fondo alla classifica delle città in cui si vive meglio al mondo, invece, ci sono purtroppo diverse città in cui la situazione economica, sociale e politica è molto difficile. Si tratta di Algeri, in Algeria, Tripoli, in Libia, Damasco in Siria, e Kyiv, la capitale dell’Ucraina, recentemente scossa dal conflitto bellico con la Russia.