Sognare il proprio ex, cosa significa? Gli esperti svelano i messaggi che il nostro subconscio ci sta lanciando

È capitato a tutte almeno una volta di sognare il proprio ex: che significato ha questo evento? Cosa ci svela il subconscio

L’idea di interpretare i propri sogni affascina sempre molte persone, anche chi non ha fatto studi a riguardo, proprio perché c’è l’idea che in quel momento possano emergere aspetti del nostro inconscio di cui non siamo a conoscenza. Molto spesso, infatti, viviamo degli stati d’animo, sia positivi sia negativi, che non riusciamo ad ammettere a noi stessi ma che finiscono per condizionare il nostro modo di agire quotidiano.

Comprendere cosa c’è dietro può aiutare a svelare molte delle nostre azioni e sensazioni ed è per questo che “L’interpretazione dei sogni” di Sigmund Freud continua a essere uno dei libri ritenuti più interessanti a distanza di anni dalla sua uscita. Una curiosità in particolare attanaglia le menti di molti, specialmente perché diffusa: cosa significa sognare il proprio ex? A quanto pare non è così difficile dare una risposta a questa domanda.

Sognare il proprio ex è più frequente di quanto si possa pensare

Avere un libro che possa permettere di interpretare tutti i nostri sogni sarebbe straordinario. Ma come aveva sottolineato lo stesso Freud è importante contestualizzare quello che si sogna sulla base della propria esperienza di vita nel periodo. Solo in questo modo il potremo davvero comprendere qualcosa di noi stessi e del nostro subconscio.

Dunque come interpretare il vedere in sogno il proprio ex, esperienza comune a tutti almeno una volta. Di primo acchito verrebbe da pensare che questo possa esprimere un sentimento mai del tutto sopito, ma è davvero così?

Gli esperti invitano a ritenerlo “normale”, anche se il rapporto può essere finito a causa di dissapori, che siano pesanti o meno e non si è magari riusciti a perdonare del tutto. Del resto, si tratta di qualcuno con cui si sono condivise esperienze importanti, proprio per questo è impossibile cancellarlo del tutto dalla mente.

La regola che deve valere quando cerchiamo di interpretare i nostri sogni, quindi anche quando si arriva a sognare il proprio ex, è innanzitutto una: il significato, come detto, varia da persona a persona, ma possono un sistema che il nostro cervello mette in atto per elaborare emozioni irrisolte. A volte, invece, è solo un modo per rievocare sensazioni piacevoli vissute in passato. Non necessariamente quindi sta a indicare il desiderio di un ritorno di fiamma.

Autori come Freud o Yung sostengono che si sogni possono essere un’interpretazione simbolica di quello a cui stiamo pensando o di pensieri che ci tormentano, proprio per questo vengono “a trovarci” nel corso della notte. In alcuni casi episodi simili si verificano soprattutto quando si sta vivendo una fase di forte stress. A volte potrebbe trattarsi di un messaggio indiretto utile quando si deve fare una scelta importante, magari di rottura rispetto alla situazione che si sta affrontando, non necessariamente di un rapporto. O, magari può essere un modo di liberarsi del rimpianto che si nutre per non essere riusciti a fare abbastanza per salvare il legame.