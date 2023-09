Sognare di cadere o di volare, il significato: attento a questo campanello d’allarme

Cosa significa sognare di cadere o di volare? Ecco il messaggio nascosto in questi sogni così comuni ma che lasciano sempre un po’ scossi.

Tutti ci siamo chiesti a volte cosa fossero esattamente i sogni e perché il nostro cervello svolgesse tale attività mentre dormiamo. In base alle conoscenze attuali, il sogno può grossomodo essere definito come un fenomeno psichico di circa 2 ore per notte, riguardante sia la fase REM che quella non del sonno che consiste nel percepire immagini e suoni come reali.

Fu Sigmund Freud, padre della psicoanalisi, a fornire per primo, nel suo libro L’interpretazione dei sogni del 1899, una spiegazione dei vari tipi di sogni. Non sono mancati poi negli anni ulteriori studi sull’argomento, tra cui quelli dello psichiatra Carl Gustav Jung hanno riscosso particolare successo. Due dei sogni più frequenti nella vita di un essere umano sono quello di cadere e quello di volare che spesso fanno svegliare di soprassalto il soggetto sognante, ma qual è il loro significato nascosto?

Cadere o volare: se ti capita di sognare queste due situazioni, forse l’inconscio sta cercando di dirti questo

È capitato veramente a tutti: mentre si dorme, all’improvviso si prova la sensazione di precipitare giù e ci si sveglia spaventati per poi rendersi conto che non era vero e tirare quindi un sospiro di sollievo. Ma perché ci si ritrova a sognare una cosa del genere? Ebbene, a quanto pare le famose cadute in sogno sarebbero l’espressione di emozioni non piacevoli quali la paura, l’ansia o il tradimento.

Sognare di cadere può anche indicare che il soggetto sente di perdere il controllo o che si sente impotente in una determinata situazione e quindi in balìa degli eventi. Altro possibile messaggio potrebbe essere che ci si sta provando una forte delusione per qualcosa in cui si sperava e, magari anche senza che ci si renda conto, la ferita emotiva è piuttosto profonda.

Altrettanto spesso capita di sognare di volare. Questo per qualcuno può anche avere una connotazione positiva nel caso in cui si sia portati ad associare il volo alla sensazione di libertà. Per altri, invece, tali immagini possono risultare spaventose, se si è terrorizzati dalle grandi altezze.

Quando si parla del sogno di volare, in esso possono nascondersi due messaggi diversi. In uno, l’inconscio potrebbe star comunicando che ci si sente liberi e indipendenti, nell’altro potrebbe voler dire che ci si sente ingabbiati da una determinata circostanza o dalla propria vita in generale e si desidera scappare dalla realtà.