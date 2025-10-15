Soffici, golosi e fit | l’alternativa ai classici muffin che non ti aspetti

Muffin di carote e cioccolato: soffici, leggeri e super golosi! Una ricetta fit, semplice e irresistibile da fare in casa in pochi minuti e non spezzi la dieta.

Muffin di carote e cioccolato: la versione fit e alternativa che non ti aspetti! Super soffici e golosi come sempre, ma te li gusti senza sensi di colpa!

Non so tu ma io adoro i muffin! Disperata, ero alla ricerca di una variante salutare, insomma fit, che potesse permettermi di mangiarli più spesso senza spezzare la dieta. Beh li ho trovati! Questi muffin di carote e cioccolato sono praticamente favolosi. Pensi di preparare in pratica una cosa insapore e tristissima, invece ti ritrovi con un profumo in casa che conquista per davvero, non ti dico quando li assaggi, lì capisci di cosa sto parlando!

Questi Muffin di carote e cioccolato, sono soffici, leggeri e pieni di gusto, perfetti per quando hai voglia di dolce ma non vuoi sentirti appesantita. Fidati, non hanno niente da invidiare ai muffin classici. te lo garantisco io che sono una fan sfegatata! Il mix tra le carote e il cioccolato è qualcosa che sorprende davvero e non esagero. Le carote nell’impasto infatti, danno una dolcezza, una morbidezza e un gusto speciale, in pratica nemmeno di accorgi che si parla di carote. Con la piacevole cascata di gocce di cioccolato poi, questi dolcetti davvero non li scordi più

Muffin di carote e cioccolato: la versione leggera ma golosa che non ti aspetti!

Insomma, questi Muffin di carote e cioccolato, sono davvero la variante genuina e fit che non ti aspetti. Quelli che puoi mangiare anche a colazione senza pensarci troppo e che basta poco per farli. Dunque prepara la ciotola, grattugia le carote e accendi il forno, così in meno di un’ora avrai dei muffin profumati, dorati e leggeri che fanno sorridere già al primo morso. Allaccia il grembiule quindi e iniziamo subito a prepararli insieme!

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 20-25 minuti in forno preriscaldato ventilato a 160 gradi

Ingredienti per i Muffin di carote e cioccolato

Per circa 20 muffin

6 uova

190 g di zucchero di canna

1 pizzico di sale

180 ml di olio di semi di girasole

1 limone di cui la scorza grattugiata

75 g di farina di mandorle

375 g di farina 00

450 g di carote pulite

1 bustina di lievito per dolci in polvere

150 g di gocce di cioccolato fondente

Come si preparano i Muffin di carote e cioccolato