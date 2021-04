Le collaborazioni tra i brand di moda e gli altri settori sono ormai (quasi) all’ordine del giorno. Tra tutti, Adidas è sicuramente tra i marchi che più apprezza le collaborazioni e le contaminazioni con altri mondi. Infatti, ha appena lanciato una nuova versione delle sue scarpe da corsa Ultraboost DNA, con un tocco davvero unico.

Le scarpe, infatti, sono realizzate in collaborazione con Lego. Le iconiche tre strisce che contraddistinguono da sempre accessori e abiti del brand per l’occasione sono realizzati sulle scarpe utilizzando dei veri mattoncini Lego in plastica.

Ultraboost DNA, una scarpe giocosa e alla moda

Il modello proposto da Adidas in collaborazione con Lego è venduto al prezzo di 200 dollari ed è caratterizzato dalle strisce che possono essere personalizzate attraverso il set di mattoncini venduto insieme alle Ultraboost DNA.

Ma non solo. Perché oltre alle strisce, le scarpe presentano altri omaggi a Lego, tra cui il logo sulla linguetta e i dettagli in stile mattoncino sulla parte superiore e sulla suola. Anche il colore dell’interno, un bellissimo giallo brillante, è un omaggio alla celebre azienda svedese produttrice di giocattoli, amati da grandi e bambini.

Adidas: “Se puoi sognarlo, puoi costruirlo”

La particolarità di questa collaborazione tra Adidas e Lego, come detto, è la possibilità di creare sempre nuovi giochi di colore attraverso lo scambio dei mattoncini. Questo, chiaramente, rende le Adidas Ultraboost DNA delle scarpe uniche nel loro genere, giocose e davvero alla moda.

Le scarpe Adidas x Lego, inoltre, sono già disponibili anche in Italia negli store del brand o sul loro sito al prezzo di 160 euro. Tra le tante caratteristiche, queste scarpe sono anche realizzate con Primeblue, un materiale riciclato ad alte prestazioni realizzato in parte con Parley Ocean Plastic. Quindi, come spiegato sul sito del brand, per realizzare le Ultraboost DNA in collaborazione con Lego non è stato utilizzato poliestere vergine.

Insomma, come dice anche Adidas sul suo sito, citando anche Lego: “Se puoi sognarlo, puoi costruirlo”.