Sinner, ecco chi sono le persone sempre con lui: svelato un simpatico segreto

Sinner è ormai osannato ovunque. A seguirlo sono in sei e si trovano in ogni dove, tanto che si sono conquistati una fama inaspettata

Se la carriera di Jannik Sinner ha spiccato il volo è anche grazie ai suoi sostenitori, oltre che per le sue indiscutibili qualità. Non lo hanno mai abbandonato neanche nei momenti di difficoltà, fornendogli tutto il supporto necessario per affrontare le sfide del tour. Come si è visto anche alle ATP Finals di Torino, il tifo gioca un ruolo fondamentale in campo (e fuori).

Sugli spalti sono in sei e cercano di non perdersi neanche una partita del talento altoatesino. L’idea è nata nel 2019, quando il tennista impegnato in un torneo a Vienna si era reso protagonista di un episodio abbastanza insolito. Ora la loro fama è quasi paragonabile a quella del numero quattro del mondo.

Sono i fan più affezionati di Jannik Sinner, perché lo seguono ovunque

A maggio 2023, durante gli Internazionali di tennis di Roma, tra il pubblico è stato avvistato un gruppo di tifosi molto particolare. Da lì in poi sono diventati gli idoli del web, oltre che le ‘mascotte’ fortunate di Jannik Sinner. Quest’ultimo in conferenza stampa alla fine ha dovuto ammettere: “Sono quasi più famosi di me”. La sua affermazione non è così lontana dalla realtà, i numeri sono davvero da capogiro.

La scelta di vestirsi da ortaggi viene proprio da lì, i sei amici di Revello oltre che essere appassionati dello sport in generale nutrono un’ammirazione viscerale per Sinner. C’erano anche alle ATP Finals di Torino, dove Jannik è stato battuto in finale da Novak Djokovic nonostante l’incrollabile supporto del pubblico. La cavalcata trionfale però è solo una conferma del momento d’oro dell’altoatesino, nei prossimi mesi tenterà l’assalto al terzo posto del ranking mondiale.