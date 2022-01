Romantico pensiero social dell’ex premier Silvio Berlusconi: il leader di Forza Italia sorprende la fidanzata, Marta Fascina, con un messaggio di auguri via Twitter in occasione del suo 32° compleanno…

La dedica social Silvio Berlusconi alla fidanzata Marta Fascina

Love is in the air… Potremmo sintetizzare così il ritratto d’amore apparso sul profilo Twitter dell’ex premier Silvio Berlusconi in onore dei 32 anni della sua compagna, Marta Fascina.

“Buon compleanno, Marta“, ha scritto il leader di Forza Italia celebrando la loro relazione sui social con una bella foto che li vede, felici e sorridenti, scambiarsi uno sguardo complice circondati da tanti luccicanti addobbi natalizi…

Marta Fascina ha spento le sue 32 candeline il 9 gennaio. Nata nel 1990, avrebbe iniziato la sua storia d’amore con l’ex Cavaliere poco più di un anno fa, nel 2020, dopo i gossip esplosi intorno alla precedente relazione di lui con Francesca Pascale.

Il nome completo è Marta Antonia Fascina ed è nata in provincia di Reggio Calabria, sebbene cresciuta a Portici, in provincia di Napoli. Anche Marta Fascina orbita nella galassia politica, nel 2018 eletta alla Camera dei deputati e con il ruolo di segretario della IV Commissione Difesa della Camera e responsabile della sicurezza del gruppo Forza Italia.