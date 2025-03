Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi: serata mondana per festeggiare la vittoria del figlio

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi si sono concessi un piccolo assaggio di vita mondana, ma anche questa volta lo hanno fatto per amore del figlio, Lorenzo Mattia. Nonostante la palese notorietà, infatti, la coppia non ama stare sotto i riflettori e condividere la propria quotidianità familiare. La riservatezza ha sempre contraddistinto sia la Toffanin che Pier Silvio Berlusconi, impegnati sì sul lavoro ma ancora di più nel trascorrere quanto più tempo possibile in compagnia dei propri figli. In merito alla loro famiglia, le notizie trapelate in questi ultimi 20 anni sono state veramente poche, così come sono stati rari gli scatti rubati dai paparazzi. Un dettaglio che il pubblico apprezza e che fa comprendere quanto sia la Toffanin che …

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi si sono concessi un piccolo assaggio di vita mondana, ma anche questa volta lo hanno fatto per amore del figlio, Lorenzo Mattia. Nonostante la palese notorietà, infatti, la coppia non ama stare sotto i riflettori e condividere la propria quotidianità familiare. La riservatezza ha sempre contraddistinto sia la Toffanin che Pier Silvio Berlusconi, impegnati sì sul lavoro ma ancora di più nel trascorrere quanto più tempo possibile in compagnia dei propri figli.

In merito alla loro famiglia, le notizie trapelate in questi ultimi 20 anni sono state veramente poche, così come sono stati rari gli scatti rubati dai paparazzi. Un dettaglio che il pubblico apprezza e che fa comprendere quanto sia la Toffanin che Berlusconi amino dedicarsi alla famiglia con quella riservatezza spesso necessaria per vivere appieno ogni momento.

Lorenzo Mattia: il figlio di Berlusconi un piccolo campione di boxe

Lorenzo Mattia, primogenito di Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, è nato il 10 giugno 2010 e condivide la stessa passione del papà per la boxe. Uno sport in cui riesce particolarmente bene, stando ai risultati. Lorenzo infatti, poche settimane fa, ha vinto il suo sesto incontro ed è stato proprio in quest’occasione che i genitori si sono concessi un piccolo strappo alla regola, con un aperitivo mondano.

“Ha fatto anche altre discipline, gli riusciva bene tutto. Ma io ho praticato karate e boxe, così ha voluto provare anche lui: a Rapallo, nella palestra ‘Area Bastarda’. Non ho forzato, è stata una sua scelta. Ha trovato degli ottimi insegnanti, tanta passione. Ed eccoci qui. Non nego di essere molto contento” ha dichiarato Pier Silvio Berlusconi a La Repubblica subito dopo l’incontro.

Meno entusiasta si è dichiarata invece Silvia Toffanin. Da mamma, come si può facilmente comprendere, ha paura che il figlio possa farsi del male praticando uno sport che effettivamente qualche piccolo rischio comporta. Nonostante tutto, comunque, nessuno si è tirato indietro quando è stato il momento di festeggiare la vittoria di Lorenzo.

Un aperitivo mondano per Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi

E proprio per festeggiare la vittoria del sesto incontro di boxe del figlio, Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi si sono concessi, poche settimane fa, un aperitivo mondano che è stato naturalmente immortalato dai paparazzi. Un aperitivo improvvisato, secondo le loro dichiarazioni, in compagnia del figlio, del suo allenatore Clemente Russo e della moglie di quest’ultimo, Laura Maddaloni.

“Basta un tagliere di salumi e formaggi, un buon calice di vino rosso, una buona compagnia e la serata è fatta”, ha dichiarato Russo. E così è stato: i festeggiamenti si sono svolti sotto l’occhio – forse non troppo desiderato – dei paparazzi e questa è stata una delle rarissime occasioni in cui i fotografi sono riusciti ad immortalare un momento di quotidianità familiare tra Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin.

La coppia è sempre più amata dal pubblico, anche per via di questa riservatezza che trasmette sani principi e desiderio di mettere la famiglia sempre al primo posto, nonostante tutto.