Cosa significa sognare di cadere nel vuoto: il significato dei sogni

Sognare di cadere nel vuoto è uno dei sogni certamente più ricorrenti. Chi, almeno una volta nella vita, non ha fatto un sogno del genere? Questi sogni sono spesso accompagnati da sensazioni di perdita di controllo, panico, ansia e paura. Questa visione onirica può nascondere un significato profondo.

Il significato dei sogni può variare in base a circostanze individuali, emozioni e problemi che si affrontano nella vita quotidiana. Scopriamo cosa significa sognare di cadere nel vuoto.

Sognare di cadere dall’alto, nel vuoto e non farsi male: il significato

Può capitare di sognare di cadere dall’alto, nel vuoto e non farsi male. Si tratta di un sogno che potrebbe indicare stress, ansia e mancanza di fiducia o indicare qualcosa che ci infastidisce. Perché si sogna di cadere nel vuoto? A volte, si può avere l’impressione di cadere come riflesso di un’alterazione del sonno e, per la verità, questo capita abbastanza spesso, soprattutto nella fase di addormentamento quando possono verificarsi spasmi muscolari e movimenti involontari.

La maggior parte delle volte, però, fare questo genere di sogni riguarda l’inconscio. Certamente, è sinonimo di una perdita di controllo su una situazione che, magari, pensiamo sia più grande di noi. Sognare di cadere nel vuoto e salvarsi, però, vuol dire apertura a nuove esperienze che potrebbero arrivare.

Sognare di cadere nel vuoto con la macchina, da un palazzo e morire

Spesso succede di sognare di cadere nel vuoto con la macchina, da un palazzo e morire e questo è indicatore di una fortissima ansia che abbiamo sepolta nel nostro inconscio, quando siamo stanchi e stressati. Come detto, sta soprattutto a significare una mancanza di controllo e una situazione difficile da gestire. In questi casi, forse, è meglio cercare di approfondire – magari con l’aiuto di uno psicoterapeuta – per comprendere a cosa è dovuto questo malessere. Comprendendone la causa, infatti, è possibile lavorarci, risolvere e tornare così a stare meglio.

Infine, anche questo genere di sogni possono essere legati alla smorfia napoletana. Come? La paura rimanda al numero 90, mentre il fatto di sognare la caduta al numero 51 e di cadere dall’alto, invece, al numero 80. Ovviamente, è possibile fare tanti altri sogni con significati nascosti, cose che non sappiamo sui sogni: ad esempio, può capitare di sognare di tagliare i capelli.