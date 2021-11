Si scrive Niacinamide, si legge “l’unico modo per superare l’inverno e non avere la pelle come il pane carasau”. Stiamo parlando della vitamina più amata dalle donne, la vera eroina di questa stagione fredda e superstar indiscussa: la vitamina B3!

Da quando l’abbiamo scoperta la nostra skincare è passata a un livello più avanzato, infatti questo principio attivo è contenuto in basse percentuali nei sieri viso, che – lo sappiamo – sono immancabili nella beauty routine invernale. I suoi effetti sono tanti e noi li amiamo tutti!

Niacinamide: la nostra salvezza contro le occhiaie

Perfetta per contrastare l’effetto dell’inquinamento e grande amica della nostra pelle, la vitamina B3 crea una barriera super efficace contro gli agenti esterni che invecchiano e stressano la pelle. Il suo effetto illuminante e schiarente si vede fin da subito sulle macchie scure, sugli effetti dell’acne ma anche sulle odiatissime occhiaie!

E non è fotosensibilizzante (evviva!) quindi può essere usata mattina e sera senza nessun problema.

I migliori sieri viso che contengono Niacinamide

Sì, ma dove si può trovare questo principio attivo? Presto detto: ecco alcuni sieri di cui non potremo più fare a meno nella nostra skincare quotidiana.

The Ordinary Niacinamide 10% + Zinc 1%

The Ordinary: semplicemente il migliore di tutti. Sicuramente quello con la concentrazione maggiore di Niacinamide, ben il 10%, che combinata con una piccola percentuale di Zinco riduce drasticamente le piccole rughe, le cicatrici dell’acne, i pori dilatati e migliora il tono muscolare della pelle. Le occhiaie? Bye bye.

SVR B3 Ampoule Hydra

SVR ha ideato questo siero concentrato idratante e lenitivo con il 5% di vitamina B3 e la combinazione di tre diversi tipi di acido ialuronico. Una piccola ampolla che lenisce e protegge la pelle sensibile, riducendo i rossori con un’azione ammorbidente e tonicizzante giorno dopo giorno. Già tre ore dopo l’applicazione l’idratazione è il 50% maggiore: sarà la vostra BFF!