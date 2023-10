Si chiama Mentor ed è l’app che ti aiuta a preparare gli esami all’università: basta cariare il programma di studi

Mentor è un’app che aiuta gli studenti a preparare gli esami universitari caricando il programma di studi: ecco in cosa consiste.

Preparare un esame universitario non è cosa da poco: c’è tanto materiale fra libri, appunti, dispense, sbobinature. La cosa si complica se durante una sessione bisogna preparare più esami contemporaneamente e la mole di cose da studiare diventa ancora maggiore.

Per agevolare gli studenti nella preparazione degli esami c’è però un’applicazione che si chiama Mentor. Questa permette di organizzare la mole di studio suddividendola nei vari giorni che si hanno a disposizione prima della fatidica data dell’esame.

Mentor è l’app che aiuta gli studenti a preparare gli esami all’Università

Mentor è l’applicazione che “svolta” la vita universitaria. Per usarla bisogna cominciare con l’inserire il nome dell’esame e la data dell’appello in cui ci si presenterà a svolgerlo. Successivamente si potrà anche indicare l’esito.

Ci sono diverse “sezioni” in cui è suddivisa l’applicazione. C’è infatti in primis la pagina “info generali” con le seguenti voci:

Giorno dell’esame

Giorni rimanenti all’esame

Somma delle pagine totali

Fine di studio previsto

Giorno in cui dovrai sostenere l’esame

Per poter ripartire le cose da studiare nei vari giorni, l’applicazione avrà anche bisogno che lo studente inserisca i materiali di studio (libri, appunti) e le pagine totali da studiare. Qui ci sono i campi:

Pagine studiate

Pagine rimaste

Data di fine studio prevista

Man mano che lo studente “farà progressi” con lo studio, verrà indicata la data di fine studio prevista. Mentor quindi creerà un piano di studio, un vero e proprio programma in base all’orario in cui si è disponibili per studiare (che viene scelto dallo studente stesso) e tenendo conto dei giorni in cui questo non studierà.

Per “sfidare” lo studente nello studio, si possono fare:

Sessioni di studio: si può decidere il libro, le pagine da studiare e il numero di round in piena autonomia;

Sessioni di studio pomodoro: si può iniziare una nuova sessione di studio utilizzando la tecnica del pomodoro decidendo durata e libro da studiare;

Sessione di ripasso: si può iniziare una nuova sessione di ripasso scegliendo il libro e il tempo per ogni round, e ripetere;

Sessione manuale: si può inserire manualmente una sessione di studio scegliendo il libro e la sessione di studio;

Più si usa l’applicazione, più si conquistano “pomodori” e questo determinerà la velocità di studio. Si può optare per il piano gratuito o premium ma di certo è un’applicazione valida per chi deve preparare più esami contemporaneamente o deve organizzare il suo tempo fra più attività (ad esempio studio e lavoro).