Si chiama Manifesting ed è la nuova pratica di meditazione che sta spopolando su Tik Tok

La meditazione può essere di grande aiuto per coloro che hanno bisogno di rilassarsi e soprattutto affrontare meglio la vita quotidiana.

C’è una pratica nello specifico, Manifesting, diventata famosa proprio grazie ai social che, osservando i video e la sua fama, sembra aver conquistato proprio tutti grazie ad un’attività semplice che riesce però a dare i suoi frutti.

Una sorta di tecnica da applicare più che altro alla vita in generale, quindi non soltanto un momento della giornata, e che ha conosciuto un rapido riscontro proprio per la viralità dei contenuti diffusi sui social. Sono soprattutto i giovani ad abbracciare la nuova tendenza, sembra infatti che ne possano avere grandi riscontri.

Manifesting: la meditazione che ti cambia la vita

Questa forma di meditazione è nuova e differente dalle altre perché implica in qualche modo il concretizzarsi dei propri desideri. Quindi non aiuta solo a rilassarsi e vivere meglio il futuro e le cose di ogni giorno, positive o negative che siano, ma consente anche di approcciare in modo migliore a ciò che si desidera.

Il Manifesting quindi è quel tipo di lavoro che si fa affinché i propri desideri si manifestino. Verrebbe da chiedere cosa c’entra questo con la meditazione. In realtà è una tecnica che permette di superare le incertezze, le paure, i fallimenti e quindi aiuta a porre obiettivi chiari ma soprattutto a cambiare la percezione della persona che deve andare oltre i propri limiti. Avendo una visione migliore di quelle che sono le cose e anche dove si vuole arrivare, si innesca un circolo positivo che offre la carica e la spinta giusta per poterlo fare. Una sorta di mantra, di legge dell’attrazione che alla fine arriva all’obiettivo finale.

In questo modo ci si concentra su ciò che di importante si è deciso di fare ma si può anche superare quella barriera mentale che troppe volte è l’unico e reale ostacolo al successo. Che si tratti di un amore nuovo, di un lavoro, di apprendere una lingua, si può quindi applicare ad ogni aspetto della vita. Spesso le persone non hanno difficoltà effettive, limiti oggettivi o altro ma hanno paura di rischiare, temono di non saperlo fare, di commettere errori e questo spinge proprio questi soggetti a mollare prima ancora di iniziare.

Con il Manifesting si va a combattere questo principio con una forma di meditazione per tutti, focalizzarsi su ciò che c’è di positivo, su come può andare bene la propria idea e quindi attirare delle energie positive che sono utili perché aiutano la persona a vivere meglio.