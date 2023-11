Si chiama cromodieta, noi la conosciamo come dieta dei colori: ma funziona? Scopriamo i suoi segreti

Stanchi delle solite diete? Scopriamo insieme un regime alimentare fantasioso, colorato e salutare che nutre e aiuta a perdere peso.

Sono numerose le tipologie di dieta e ognuno adotta quella che più si adatta al proprio organismo, alle preferenze personali, al proprio stile di vita e ognuna ha approcci diversi alla nutrizione. Conosciamo già tutti la dieta mediterranea, vegetariana, vegana, detox, ma forse non tutti sanno che esiste anche una dieta che si basa sui colori dei cibi e per questo si chiama cromodieta.

La cromodieta o dieta dei colori è un regime alimentare che raggruppa gli alimenti in base al colore distinguendone le proprietà benefiche per l’organismo, recenti studi confermano infatti la presenza di fattori protettivi di frutta e verdura in relazione al loro colore, anche nei confronti di alcune patologie, come tumori, malattie cardio-vascolari e metaboliche.

Le proprietà benefiche dei colori di frutta e verdura

Frutta e verdura contengono sostanze nutrienti essenziali per la salute dell’organismo ed è per questo che sono questi cibi i protagonisti della cromodieta. Questo tipo di regime alimentare prevede quindi un consumo variegato di tali alimenti raggruppati in cinque categorie in base al colore e prevede il consumo di una porzione quotidiana di ogni colore: rosso, giallo-arancio, bianco, verde e blu-viola.

La dieta dei colori fornisce un apporto calorico giornaliero tra 1150 e 1250 calorie e ogni giorno ha il suo colore. Il consumo di frutta e verdura è consigliabile crudo – eccezion fatta per il pomodoro – perché molte verdure, se cotte, possono perdere alcune vitamine importanti, soprattutto la vitamina C.

La cromodieta è considerata una dieta molto equilibrata e adatta a tutti che, accompagnata da esercizio fisico e dall’integrazione di proteine, carboidrati e grassi, può aiutare a perdere peso con positivi effetti sull’organismo. Frutta e verdura contengono infatti doversi antiossidanti e flavonoidi e contribuiscono al rinforzo delle difese immunitarie, aiutano il metabolismo e la circolazione sanguigna con possibili riduzioni dei livelli di colesterolo. Ma vediamo insieme le proprietà dei diversi colori.

Gli alimenti del gruppo rosso sono ricchi di vitamina C e carotenoidi, antocianine e licopene, potenti antiossidanti, inoltre studi recenti sostengono che il licopene prevenga l’insorgenza del tumore alla prostata e dei disturbi cardiovascolari.

I cibi del gruppo giallo-arancio comprendono alimenti ricchi di vitamineA, B e C, flavonoidi, carotenoidi e betacarotene che aiutano le funzionalità metaboliche e sono ideali per favorire una pelle elastica e giovane, rafforzano le difese immunitarie e proteggono la vista.

Gli alimenti del gruppo bianco ricchi di antoxantine, polifenoli e composti solforati, quercetina e flavonoidi che contribuiscono alla riduzione dei livelli di colesterolo "cattivo" LDL, impedendo la formazione di placche nei vasi sanguigni. Gli allisolfuri presenti in alcuni vegetali bianchi, come aglio e cipolla, aiutano la circolazione sanguigna e la pressione.

I cibi del gruppo verde sono ricchi di clorofilla, antiossidante e antianemica, combattono i radicali liberi, contengono sali minerali, utili alla produzione di acido folico, vitamina C e carotenoidi per la rigenerazione cellulare e della salute di denti, ossa e vasi sanguigni.

Gli alimenti del gruppo blu-viola sono ricchi di antocianine, anti-age e depurativi, diuretici e coadiuvanti nella circolazione sanguigna, ma anche di carotenoidi e resveratolo, antiossidante che protegge l'organismo dal rischio di malattie cardiovascolari e dalle infezioni delle vie urinarie.

La cromodieta può essere molto utile anche per stimolare i bambini ad assumere quotidianamente frutta e verdura stimolandoli con un po’ di fantasia, ad esempio componendo con il cibo forme insolite e colorate e contribuire al benessere del loro organismo.