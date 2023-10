Si cercano urgentemente 130 figure sanitarie presso ASST da assumere a contratto indeterminato

Per chi cerca lavoro nelle strutture ospedaliere è utile sapere che è in scadenza un concorso pubblico per infermieri indetto dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana di Como, ecco quali sono i requisiti e le modalità di partecipazione

Quello della carenza di personale sanitario in Italia rappresenta una vera e propria emergenza che dura da diversi anni e che ha diverse cause. Ci sono state infatti motivazioni legate all’attrattiva per i mestieri del settore, basti pensare che gli stipendi degli infermieri sono inferiori rispetto alla media europea, la pandemia inoltre ha accentuato le criticità incrementando il fenomeno delle dimissioni e dell’esodo dal Servizio Sanitario Nazionale.

Secondo gli ultimi dati diffusi dal Forum delle Società Scientifiche dei Clinici Ospedalieri ed Universitari Italiani in Italia mancano all’appello trentamila medici ospedalieri, centomila posti letto e ben settantamila infermieri, evidenziando un progressivo depotenziamento del sistema sanitario.

In questo contesto si inseriscono diversi concorsi che offrono la possibilità di lavorare nel settore ospedaliero. Uno dei più recenti è il concorso per infermieri ASST Lariana 2023 (Lombardia) finalizzato a coprire 130 posti di lavoro.

Requisiti e modalità di partecipazione al concorso

La domanda per partecipare alla selezione deve essere presentata solo via web sul sito dell’azienda sanitaria Lariana, entro il 12 ottobre 2023. I vincitori della selezione pubblica saranno inseriti mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Tra i requisiti richiesti ci sono la laurea in infermieristica o diploma universitario di infermiere o diplomi e attestati riconosciuti ad esso equipollenti e l’iscrizione all’albo professionale. 39 posti saranno riservati prioritariamente a favore dei volontari delle Forze Armate.

Le prove d’esame consisteranno in una prova scritta (tema o quesiti a risposta sintetica con punteggio 21/30) su materie attinenti al profilo oggetto del concorso, una prova pratica (punteggio 14/20) con esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi al profilo oggetto del concorso e una prova orale (punteggio 14/20) con quesiti su materie attinenti al profilo oggetto del concorso, elementi di informatica e verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera a scelta tra inglese e francese.

Le prove scritta e pratica si svolgeranno il 24 ottobre 2023 dalle ore 9.00 presso l’Auditorium della Palazzina Uffici Amministrativi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana, via Ravona, 20 a San Fermo della Battaglia (Como). Nello stesso luogo si terranno le prove orali, a partire dal 13 novembre 2023. Il calendario dettagliato sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet aziendale, alla voce “Visionare i concorsi e Comunicazioni Diario Prove”.