Shorts, perfetti anche un autunno: come indossarli e a cosa abbinarli per uno stile elegante e giovanile

Gli shorts non sono un capo puramente estivo, possono essere indossati in autunno mantenendo un look giovanile e trendy senza essere volgari.

Il pantaloncino non deve essere necessariamente per le ragazze giovanissime e né legato unicamente al periodo estivo quindi si può dare libero spazio alla fantasia a patto di abbinarlo con gusto per mantenere sempre un look elegante e indicato al contesto.

Gli shorts sono pantaloncini molto corti quindi di conseguenza è chiaro che in autunno, come in inverno, si rischia di avere freddo senza organizzarsi correttamente, creando un look alla moda ma in base alla stagione.

Shorts per l’autunno: come abbinarli correttamente

Una questione essenziale per gli shorts in autunno è il tessuto, poterli indossare liberamente non vuol dire prendere quelli di lino e cotone ma piuttosto optare per modelli di lana fresca, in velluto a coste, in tweed o semplicemente in jeans per non sbagliare. Pantaloncini sì ma con gusto quindi attenzione alle regole e agli abbinamenti. Oltre ai tessuti bisogna valutare anche il contesto, una serata con le amiche, una cena o un’occasione particolare si prestano bene.

Per ottimizzare la resa con la temperatura ci sono le calze che devono essere giuste e quindi adeguate al clima, più spesse o più sottili, evitando però l’effetto calzamaglia della nonna. Quindi va bene stare al caldo ma optando per un filato particolare ed elegante. Pantaloncini corti sì ma con stile quindi tacco assoluto, anche non troppo alto ma quel giusto per slanciare la figura.

I collant velati sono i più eleganti ma non sempre danno calore, ci sono delle calze molto carine anche con elementi particolari. Il modello a vita alta funziona sempre, soprattutto se è presente un nastro o una cinturina che è molto carina a completamento del look. Per la parte alta invece con gli shorts sta molto bene una giacca elegante modello tailleur, per confermare proprio il modello chic, oppure un maglioncino in un tono neutro. Per le scarpe si può anche optare per qualcosa di basso, evitando il rasoterra come le ballerine.

Il maglione a collo alto funziona sempre, da abbinare a una bella collana e anche ad un paio di stivali. Per chi vuole ricercatezza anche un cappello in questo caso crea un effetto particolare ma si può pensare, in alternativa, ad un bel foulard. Con blusa e borsa tono su tono si ottiene sicuramente un abbinamento sicuro, versatile e per qualunque occasione.