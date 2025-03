Cosa sapere sullo shampoo in polvere e perché inserirlo nella tua hair care routine

Shampoo in polvere, cosa sapere a riguardo? Ecco tutto quello devi sapere se vuoi usare questo tipo di shampoo per la cura dei tuoi capelli!

Esistono diversi modi per potersi prendere cura della propria chioma, scegliere i prodotti con un criterio ben preciso ti consente di ottenere una hair care routine adatta alla tipologia del tuo capello e del tuo cuoio capelluto.

Sui social è virale lo shampoo in polvere, un prodotto da inserire nella propria hair care routine al posto del classico shampoo. Come utilizzarlo al meglio e quali sono i prodotti che puoi trovare sul mercato?

Shampoo in polvere: quali usare e perché provarli

Lo shampoo in polvere sembrerebbe essere pratico e facile da usare, ma perché in tante lo stanno preferendo al classico shampoo liquido?

In realtà lo shampoo in polvere funziona nel seguente modo: dovrai preparare lo shampoo andando semplice ad aggiungere l’acqua all’interno del flacone con gli ingredienti polverizzati.

Uno dei prodotti più efficaci per la cura della cute grassa è lo shampoo in polvere seboregolatore del brand La Saponaria. Il prodotto ha un costo di circa 7 euro e può essere acquistato sia online che negli store, è perfetto per ottenere una chioma leggera, pulita, purificata e soprattutto luminosa.

Se hai i capelli che si sporcano in fretta, questo tipo di prodotto potrebbe aiutarti a risolvere il problema. Combatte la forfora e, grazie ai prebiotici della cicoria presenti nel prodotto, è possibile riequilibrare il microbiota cutaneo, mentre ingredienti come il tea tree e la menta piperita aiutano a rendere la pelle meno grassa e pulita più a lungo.

Per poterlo usare dovrai fare come ogni shampoo in polvere: versare circa 200 ml di acqua nel flacone e agitare con energia. Prima di usarlo, però, dovrai attendere almeno 30 minuti.

Sempre La Saponaria propone uno shampoo in polvere rinforzante, ideale per chi ha capelli secchi e sfibrati. Contiene acido ialuronico, cocco e le proteine del grano. Protegge i capelli, li rende più morbidi e, soprattutto, più resistenti.

Per ottenere elasticità, lucentezza e forza ai capelli, è possibile provare lo shampoo vegetale biologico di Aroma Zone. Un prodotto 100% vegetale composto da 6 piante ayurvediche. Nella scheda del prodotto potrai trovare diverse indicazioni su come utilizzare lo shampoo vegetale.

Chi ha una pelle sensibile e delicata dovrebbe provare lo shampoo all’Amla, l’essenza pura delle piante che consente di ottenere una chioma luminosa e voluminosa. Anche qui troverai le indicazioni per ottenere una dose di shampoo per il lavaggio dei capelli.