L’aperitivo estivo all’insegna dell’allegria lo prepari con i set Maisons du Monde, colore e praticità a prezzi ribassati

L’estate è entrata nel pieno ed è questo il momento giusto per invitare le amiche e gli amici a bere un cocktail e a gustare i vostri stuzzichini preparati con tanto amore, non vorrete fare brutta figura mettendoli in piatti anonimi, non è vero? Ecco l’idea perfetta per allestire un aperitivo a casa, scegliere uno dei set della nuova collezione Maisons du Monde.

Il brand ha in catalogo tanti prodotti adatti allo scopo a prezzi più che abbordabili, alcuni sono addirittura proposti con i saldi estivi, quindi vale proprio la pena approfittare delle offerte per portarseli a casa spendendo poco. Noi ne abbiamo scelti tre, quale vi piace di più?

Come rendere perfetto il buffet dell’aperitivo con i set di Maisons du Monde

Organizzate le cose in grande per accogliere i vostri amici durante l’aperitivo procurandovi il prima possibile questi set proposti da Maisons du Monde, con un unico acquisto avrete tutto quello che vi serve per servire in tavola gli stuzzichini da gustare in compagnia in modo più che originale!

Mona – Vassoio da aperitivo in bambù con 5 ciotole in ceramica

Si chiama Mona ed è un set composto da un vassoio di bambù rotondo e quattro ciotoline in ceramica che potete anche mettere nel microonde, i vostri stuzzichini di pasta sfoglia veloci staranno benissimo al loro interno. Le decorazioni sono delicate nei toni del nero e del grigio su fondo bianco, fanno la loro bella figura anche poggiati sul tavolino del salotto! Prezzo 29,90 euro.

Set aperitivo Visby con vassoio in legno di acacia e 4 ciotole in ceramica

Proprio quello che cercate per sistemare i vostri snack o dolcetti per l’aperitivo, è il set Visby di Maisons du Monde, composto da un vassoio di forma rotonda in legno di acacia e quattro ciotole decorate con motivi grafici stilizzati compatibili con l’uso in microonde.

Queste ciotole sono bellissime, non trovate? Particolarmente eleganti per un aperitivo con Champagne. Il prezzo di listino è di 36,99 euro ma lo trovate ancora per pochi giorni con lo sconto del 30% al prezzo di 25,85.

Bou Bou è il set aperitivo Maisons du Monde più colorato del catalogo

A questo punto vediamo qualcosa di colorato, come le tre ciotole Bou Bou in ceramica stampata da presentare in tavola sul vassoio in legno di bambù di forma rettangolare. Esteticamente ha diversi punti di forza e lascia il segno! I vostri snack saranno esaltati dagli interni in smalto colorato. Il prezzo di questa composizione proposta da Maisons du Monde è di soli 16,99 euro, un vero affare.