“Serve tempo”, l’annuncio di Kate Middleton sul cancro: la principessa torna a parlare del suo stato di salute

Era il marzo del 2024 quando, attraverso un video diffuso sui suoi canali social, Kate Middleton aveva annunciato di avere un cancro. Senza scendere nei dettagli in merito alla tipologia di tumore, diagnosticatole dopo un intervento all’addome, la principessa del Galles aveva raccontato di aver già iniziato la chemioterapia preventiva e di essere all’inizio del trattamento.

A distanza di poco meno di un anno da quel comunicato che gelò il mondo, la moglie di William è tornata a parlare del suo stato di salute e lo ha fatto nuovamente attraverso i social. In occasione della visita al Royal Marsden Hospital di Londra, dove è stata sottoposta alle cure, la Middleton ha fatto chiarezza sulle sue condizioni e le sue parole, in poco tempo, hanno fatto il giro del mondo.

Kate Middleton aggiorna il mondo sulla sua salute: “Cancro in remissione”

“Volevo cogliere l’occasione per ringraziare il Royal Marsden per essersi preso cura di me così bene nel corso dell’ultimo anno”. Inizia così il messaggio che Kate Middleton ha allegato a uno foto scattata proprio nella clinica di Londra dove è stata curata. La moglie dell’erede al trono britannico William ha sottolineato come le cure e le attenzioni ricevute durante la malattia siano state eccezionali.

La notizia più importante però, e tanto attesa dai sudditi e dal resto del mondo, è arrivata al termine della didascalia del post. “È un sollievo essere in remissione e sono concentrata sulla guarigione”, ha annunciato la principessa, che ha aggiunto: “Come chiunque ha avuto una diagnosi di cancro saprà, ci vuole tempo per adattarsi a una nuova normalità”.

Kate annuncia che il suo cancro è in remissione ma ammette che il percorso verso la normalità è ancora lungo. Il suo approccio al futuro, però, è più che positivo: “Non vedo l’ora che arrivi un anno pieno di soddisfazioni“. E quella all’ospedale Royal Marsden è stata proprio la prima uscita pubblica del 2025 della Middelton, che ha colto l’occasione per fare visita ad altri malati oncologici, portando loro un messaggio di forza e supporto.

Si tratta della prima volta in assoluto che viene reso noto il nome della struttura nella quale la principessa del Galles si è sottoposta alla chemioterapia. “La principessa ha voluto intraprendere questa visita sia per mostrare la sua gratitudine all’incredibile team, sia per evidenziare le cure fornite dal Marsden, leader a livello mondiale”, sono state le parole di un portavoce di Kensington Palace, come riportato da Vanity Fair.