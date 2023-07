Serena Bortone, le foto in vacanza sono un’esplosione di vita: bellissima

Serena Bortone è finalmente partita per le vacanze. Ha scelto una meta incredibile ed è più bella che mai.

Con l’arrivo dell’estate, i vip sono pronti a vivere a pieno le loro vacanze. Hanno optato mete diverse, in base alle preferenze personali. La scelta fatta da Serena Bortone non è passata inosservata.

La conduttrice, dopo un duro anno di lavoro a Oggi è un altro giorno, si sta godendo qualche giorno di relax in riva al mare. Si tratta di una pausa più che meritata visto il successo ottenuto con la sua trasmissione.

Al momento, visto ciò che sta accadendo tra i vertici Rai, la sua posizione appare ancora a rischio, ma questo non l’ha spinta a rinunciare a un viaggio da sogno. È stata lei stessa a mostrarlo ai fan tramite a delle bellissime foto sui social network. La piattaforma usata è Instagram.

Serena Bortone in vacanza tra paesaggi mozzafiato: la meta scelta

Serena Bortone è diventata un punto di riferimento importante per gli spettatori di Rai 1. Il suo profilo di Instagram conta più di 87000 mila follower che, giornalmente, interagiscono con i suoi post. L’ultimo tra questi, anche se non permette di lasciare alcun commento, è davvero sorprendente.

La conduttrice, infatti, ha deciso di mostrare il luogo scelto per le vacanze. Ha accompagnato le foto con una didascalia che non lascia spazio ai dubbi: “Perché solo una cosa dobbiamo temere nella vita: il luogo fisico e dell’anima dove si innesta la palude. Dove c’è vento c’è cambiamento, e dove c’è cambiamento c’è vita“.

Ha rivelato anche di trovarsi in Portogallo che, con i suoi paesaggi mozzafiato, sembra essere una meta ambita da tutti. Le 10 foto, probabilmente scattate in giorni diversi per via dell’abbigliamento, mettono in evidenza tutta la bellezza della presentatrice.

Indossa abiti alla mano, perfetti per una passeggiata sulla spiaggia. I capelli disordinati e il riferimento della descrizione non nascondono la presenza di forti soffiate di vento. Questo contribuisce a darle un look ancora più naturale e spontaneo. Ciò che colpisce di più, però, è il bellissimo sorriso, che trasmette gioia e libertà. È evidente quanto si stia divertendo. Questi scenari ricchi di sole e natura, per via del loro irresistibile fascino, sono in grado di conquistare chiunque li guardi.

Anche se sul suo futuro in Rai ancora non si sa molto, sicuramente, tornerà a casa più carica che mai e con altri progetti tutti da vivere.