Semi di zucca, che spreco (terribile) buttarli via: pochi sanno di poterli trasformare così, un vero toccasana

I semi di zucca vengono spesso buttati via, inutilizzati. Si possono invece trasformare e diventare un vero toccasana: ecco come fare.

La zucca è un ortaggio che sta per tornare sulle tavole degli italiani proprio in autunno, la stagione per eccellenza in cui si consuma. Si può preparare in tantissimi modi e, prima di utilizzarla, bisogna pulirla. Nel fare questo, però, si crea un prodotto di scarto che è tutt’altro che uno scarto: i semi di zucca. Questi possono essere riutilizzati in tantissimi modi.

I semi di zucca sono considerati un superfood e, se tostati, possono essere utilizzati in tantissime ricette. Come tutta la frutta secca e i semi oleosi, sono un alimento molto calorico (circa 560 calorie per 100 gr), ma possono essere consumati in un’alimentazione nutriente mangiandone una sola manciata (proprio come si fa con noci, mandorle, pistacchi e così via).

I semi di zucca sono un vero toccasana per la salute e si possono trasformare così

I semi di zucca sono davvero benefici perché, grazie al triptofano, precursore della serotonina, favoriscono il mantenimento del buon umore che può essere altalenante in autunno, dopo la fine dell’estate e per via del ridursi delle ore di luce. Hanno anche un effetto calmante perché contengono magnesio. Infine, per via del ferro e degli omega 3 contenuti in essi, e per le loro proprietà antinfiammatorie, i semi di zucca aiutano ad abbassare il colesterolo naturalmente.

I semi di zucca si possono preparare in casa, basterà riciclarli piuttosto che buttarli via trattandoli come scarto. Dopo averli prelevati dalla zucca, tenerli da parte, sciacquarli bene in uno scolapasta per eliminare tutti i filamenti ed asciugarli poi con della carta da cucina. Condirli con sale, pepe, olio extravergine e le spezie più gradite.

Si possono tostare in padella o in forno già caldo a 180°, girandoli spesso. Sono molto versatili e si possono usare per piatti dolci e salati. Sono perfetti nello yogurt della colazione, per decorare del pane fatto in casa o rendere croccante un’insalata. Per ricette più complesse, si possono usare i semi di zucca per preparare dei biscotti oppure per un secondo salato proteico e nutriente, si possono usare anche con la carne.

Piuttosto che acquistarli al supermercato (a volte questi non sono del tutto naturali ma addizionati di sale o altri ingredienti), è facilissimo prepararli e tostarli in casa, rendendoli pronti per essere utilizzati in tantissime ricette. Quando si pulisce la zucca, quindi, non buttare via i semi ma riutilizzarli per fare il pieno di questo superfood.