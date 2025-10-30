Sembrano normali, ma aspetta di assaggiarle: queste sono ciambelline nascondono un fruttato tocco speciale

Soffici e profumate, le ciambelline di mele nascondono un tocco fruttato speciale che conquista al primo morso. Scopri la ricetta facile e irresistibile da rifare subito e da gustare ogni volta che vuoi senza rimpianti!

Hai presente quei dolcetti che all’apparenza sembrano semplici, ma al primo morso ti fanno dire “wow”? Ecco, le mie ciambelline di mele sono proprio così, super morbide, profumate di cannella e con quel sapore fruttato che conquista al primo assaggio. Fidati, una tira l’altra e a casa mia, finisce sempre che ne spariscono metà mentre sono ancora tiepide.

Ti confesso che le ho provate la prima volta un po’ per caso, per smaltire delle mele troppo mature, invece di fare la solita torta di mia nonna. Ma da quel giorno le rifaccio spesso, perché sono velocissime, genuine e perfette per ogni momento della giornata. Cosa contengono? Beh della favolosa purea di mele, che le rende così soffici che non servono nemmeno burro o olio.

Ciambelline di mele: l’alternativa leggera ma golosa da fare spesso!

Insomma, il bello è che piacciono davvero a tutti, grandi, piccini e anche a chi dice non amo i dolci con la frutta. Si, perchè succede sempre che poi le assaggiano e fanno quella faccia sorpresa che vale più di mille complimenti. E allora cosa aspetti? Allaccia il grembiule, accendi il forno e preparati a sfornare piccole nuvole profumate di mele, credimi ne vale davvero la pena. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti circa in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi

Ingredienti per le Ciambelline di mele

Per circa 20 mini ciambelline

2 uova

400 g di purea di mele

1/2 cucchiaino di cannella in polvere

340 g di farina 0

1 bustina di lievito per dolci in polvere

Come si preparano le Ciambelline di mele