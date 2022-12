Foto ricordo, selfie o fotografie scattate in occasioni speciali, lo scopo di tutte è quelle di mantenere in memoria un evento, una situazione. Uno scatto sfocato o ancora peggio, una foto perché si ha un’espressione tutt’altro che fotogenica, è veramente fastidioso.

È senza dubbio una cosa capitata a moltissime persone: in occasioni importanti, ci si ritrova immortalati con gli occhi chiusi, oppure con espressioni buffe o addirittura corrucciate, sorrisi che sembrano finti e pose a volte imbarazzanti. Nonostante tutti gli sforzi, le atmosfere perfette, le situazioni divertenti, il vestito ideale per l’occasione, la foto scattata esce male, scatenando anche reazioni di imbarazzo nei confronti delle altre persone specialmente negli scatti di gruppo. Non sempre è facile fare delle belle foto e purtroppo, non sempre le persone sono fotogeniche. Persone oggettivamente di bella presenza che, però, in foto, sistematicamente non riescono a esprimere questa loro qualità e risultano spesso brutte o goffe, quando vengono fotografate.

Come farsi fotografare senza uscire male

5 segreti per venire bene in foto durante le feste (e non solo) – Foto Pinterest

È sconfortante il fatto di venire sempre male in foto e molto spesso, chi non è fotogenico rinuncia a priori a farsi fotografare. Ma non serve per forza evitare la fotografia, si possono anche seguire dei consigli utili per diventare fotogeniche.

Oltre al consiglio di sempre di cercare di essere rilassati e naturali, esistono dei semplici accorgimenti:

mostrate il profilo migliore

migliore rilassare il viso e i suoi muscoli aprendo leggermente le labbra ed evitare di serrare i denti , in modo da addolcire l’ espressione della faccia

e i suoi muscoli aprendo leggermente le labbra ed evitare di serrare i , in modo da addolcire l’ della faccia non sforzare il sorriso ma pensare a qualcosa di divertente che possa far affiorare naturalmente l’ilarità sul volto

ma pensare a qualcosa di che possa far affiorare naturalmente l’ilarità sul volto sbattere le palpebre ripetutamente tre/ quattro volte prima di mettersi in posa, in questo modo si avrà uno sguardo più rilassato , sereno e luminoso

ripetutamente tre/ quattro volte prima di mettersi in posa, in questo modo si avrà uno più , sereno e luminoso tenere il mento leggermente sollevato e il viso lievemente girato ma con gli occhi rivolti al fotografo

e il lievemente ma con gli occhi rivolti al fotografo evitare di fissare intensamente l’ obiettivo ma focalizzare la direzione dello sguardo sulla punta dell’orecchio di chi fotografa

di fissare intensamente l’ ma focalizzare la direzione dello sguardo sulla punta dell’orecchio di chi fotografa staccare le braccia dal corpo e tenetele rilassate e in posizioni naturali

È importante in queste occasioni non arrendersi mai, il modo per uscire bene in foto c’è: basta trovarlo