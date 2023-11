Secondo, antipasto o aperitivo? Decidi tu, basta un avocado: con la ricetta di Giallo Zafferano si va sul sicuro

Basta un avocado per questa ricetta di Giallo Zafferano, perfetta per un aperitivo, un antipasto o un secondo sfizioso.

L’avocado è un ingrediente molto versatile e utilizzabile in moltissime ricette diverse. Può essere utilizzato in antipasti, primi piatti, o come salsa di accompagnamento a molte pietanze di carne o pesce. In questa ricetta, scoprirai un modo creativo per utilizzare l’avocado per creare un piatto in grado di adattarsi a molteplici occasioni. Che tu preferisca un secondo, un antipasto o un aperitivo, questa preparazione di Giallo Zafferano con @allacciateilgrembiule è sicuramente versatile e adatta.

Ecco la ricetta della crema di avocado su cracker croccanti, con feta greca ed acciughe sott’olio. Questi ingredienti si abbinano perfettamente e renderanno l’avocado il protagonista di un piatto unico e saporito. L’avocado è un ottimo alleato anche per la dieta, ricco di proprietà nutrienti.

Basta un avocado per questa ricetta

Un ottimo ingrediente da sfruttare anche di frequente per arricchire le ricette, come alimento in assoluto o anche per un simpatico aperitivo. Ecco tutto ciò che serve per preparare questa crema di avocado su cracker al riso soffiato, feta e acciughe.

Ingredienti per la crema di avocado:

1 avocado maturo

Mezza cipolla rossa

Succo di 1 lime

Sale

Pepe

Olio extravergine di oliva

Cracker Galbusera RisosuRiso

100 gr di feta greca

8 acciughe sott’olio

Procedimento:

Iniziare tagliando a metà l’avocado e privandolo del nocciolo. Procedere poi schiacciando l’avocado in modo grossolano con l’aiuto di una forchetta. Aggiungere la mezza cipolla rossa tritata , il succo di lime , una generosa quantità di sale e pepe , ed un filo d’olio extravergine di oliva . Mescolare il tutto con cura fino ad ottenere una crema omogenea e corposa.

Utilizzare i cracker di Galbusera RisosuRiso come base su cui spalmare la crema appena preparata. Posizionare i cracker su un vassoio oppure su un piatto.

Spalmare una quantità generosa di crema di avocado sui cracker e s briciolare direttamente sopra la feta greca.

Per un tocco di sapore carico e unico, adagiare le acciughe accuratamente sgocciolate sulla composizione appena creata. Un paio di acciughe per cracker possono bastare, ma dipende dai propri gusti personali.

Ecco pronta una ricetta davvero versatile, a base di avocado, cracker croccanti, feta greca e acciughe sott’olio. Questo piatto farà un figurone, che sia un primo, un antipasto o il protagonista di un aperitivo, sarà un grande successo. Seguendo la ricetta di Giallo Zafferano con @allacciateilgrembiule sarai in grado di proporre ad amici e parenti dei sapori unici e sicuramente d’impatto. Basta un avocado!