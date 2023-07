Avocado, un vero toccasana per il cuore: tutti i benefici di questo super food

L’avocado è uno dei cibi più salutari in circolazione: ma quali sono i suoi benefici? Buonissimo e ricco di nutrienti, non dovrebbe mancare mai.

Anche l’alimentazione subisce le influenze e le variazioni delle mode e una delle tendenze più diffuse degli ultimi anni è proprio quella dell’avocado. Questo cibo dall’aspetto curioso e dalla provenienza esotica si è imposto con prepotenza sulle tavole di milioni di italiani, e i motivi sono semplici da rintracciare. È buonissimo e fa molto bene alla salute, ecco il perché.

L’avocado è uno degli alimenti più in voga del momento. Gustosissimo e molto versatile, è un must nelle cucine dei Paesi esotici (e non solo). Ma è negli ultimi anni che si è ritagliato il suo posto sulle tavole degli italiani, grazie anche alle numerose contaminazioni con le cucine di tutto il mondo. Ma l’avocado non è solo un condimento gustoso e fresco: è anche un frutto dalle straordinarie proprietà.

Grazie ai nutrienti contenuti al suo interno, questo cibo è in grado di apportare moltissimi benefici all’organismo. Non a caso, dovrebbe essere consumato più spesso proprio perché è stata dimostrata la sua efficacia quando si parla di alcuni problemi di salute. Ecco quali sono.

Avocado, come mangiarlo e a cosa fa bene

Secondo quanto riportato da microbiologiaitalia.it, questo super food è ottimo non solo per regalare più gusto alle ricette ma anche per mantenere in salute il proprio organismo. In particolare, l’avocado è molto ricco di acidi grassi, che svolgono un’importante funzione di protezione a livello cardiovascolare. Gli acidi grassi monoinsaturi contenuti al sui interno, infatti, aiutano a proteggere il cuore e le sue funzioni.

L’avocado è un ottimo alleato anche per chi è a dieta. Dato il suo contenuto calorico abbastanza alto, infatti, conferisce un senso di sazietà maggiore. In questo modo si evitano gli attacchi di fame improvvisi e l’introduzione di calorie inutili tra un pasto e l’altro.

Ultimi, ma non per importanza, sono i nutrienti contenuti nell’avocado. Questi sono le vitamine (B, C, E e K), le fibre e gli antiossidanti. Hanno il compito, rispettivamente, di mantenere l’organismo in salute, aiutare il sistema digestivo e contrastare i danni causati dai radicali liberi.

Data la sua incredibile versatilità, l’avocado può essere facilmente aggiunto a qualsiasi ricetta. Tagliato a cubetti è ottimo insieme ai pomodori e a qualche foglia di basilico per un’insalata fresca, oppure schiacciato fa da base per dei toast con salmone o uova strapazzate. Infine, può essere usato come salsa per accompagnare insalate o patatine.