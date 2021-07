Con l’arrivo del nuovo anno scolastico bisogna muoversi quanto prima per poter acquistare tutto il materiale e l’occorrente per il nuovo anno. Sono tanti i bambini che desiderano sfoggiare zaini, astucci e diari del loro personaggio preferito. Dai classici Supereroi alle principesse Disney, in commercio è possibile trovare una vasta scelta di zaini per bambini. Dovete sapere, però, che la scelta dello zaino è un passo molto importante: è fondamentale seguire alcuni consigli prima di procedere con l’acquisto. Scopriamo quali sono!

Zaino scuola elementare: come sceglierlo

La misura dello zainetto è una delle cose a cui dovete prestare attenzione per la salvaguardia della colonna vertebrale dei vostri figli. Più sono grandi e più pesano, anche vuoti, figuriamoci con libri e quadernoni.

Di seguito potete trovare un elenco di consigli da seguire per lo zaino dei vostri pargoli.

Lo schienale deve essere rigido. Uno zaino senza schienale provoca un accumulo del peso verso il basso; in più in assenza di imbottitura i libri premono sulla schiena;

Non deve essere di grandi dimensioni. Non solo sarà più pesante, ma il suo contenuto all'interno, si sposterà in continuazione non essendo compattato;

Le bretelle devono essere regolabili (per una distribuzione omogenea del carico su entrambe le spalle) e dotate di fibbie sicure e facilmente sganciabili; In più devono essere larghe e ben imbottite.

Preferite gli zaini con il trolley allegato o acquistatene uno a parte.

allegato o acquistatene uno a parte. Da preferire lo zaino con la cintura addominale con fibbia. Deve essere ad altezza vita e con aggancio anteriore per ottenere un carico centrato e per fare aderire lo zaino alla colonna vertebrale;

Maniglia : deve essere solida e confortevole per consentire una buona presa;

Gli zaini con aperture a soffietto offrono un maggior volume ma danno un maggiore sbilanciamento posteriore;

Ricordatevi che anche lo zainetto vuoto ha un suo peso che contribuisce al totale;

vuoto ha un suo peso che contribuisce al totale; Controllate affidabilità e robustezza determinate dalla qualità del tessuto e delle cuciture;

Verificate la lavabilità del tessuto e relative istruzioni.

Zaino per bambini delle elementari: altri consigli da seguire

Oltre a seguire i consigli per l’acquisto dello zaino per bambini, è importante sapere anche come utilizzare il prodotto. Innanzitutto, non riempite mai lo zaino in larghezza, ma sempre e solo in altezza. Cercate di inserire al suo interno solo l’essenziale, quindi evitate tutto ciò che potrebbe risultare inutile a scuola. Disponete i libri in modo equilibrato e chiudere bene la zip per bloccare bene i vari pesi.

Inoltre, comunicate al vostro bimbo che è importante non tenere lo zaino per più di 15 minuti e di non portarlo mai solo su una spalla.